'Mislintat onderhandelde over Feyenoord-uitblinker, sportief directeur wist er niets van'

Sven Mislintat heeft afgelopen zomer een poging gedaan om naar Borussia Dortmund te halen. De rappe vleugelspeler was vorig seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord en maakte in de zomermaanden de overstap van Newcastle United naar Brighton & Hove Albion. De poging van Mislintat haalde dus niets uit én veroorzaakte bovendien een ‘intern geschil’ in het Signal Iduna Park, want sportief directeur Sebastian Kehl zou niet op de hoogte zijn geweest van de onderhandelingen tussen Mislintat en de entourage van Minteh.

Dat meldt de Duitse tak van Sky donderdagmiddag althans. Er zou bij Borussia Dortmund op de achtergrond sprake zijn van een ‘machtsstrijd’ tussen technisch directeur Mislintat en sportief directeur Kehl. De twee zouden het afgelopen zomer regelmatig oneens met elkaar zijn geweest over inkomende transfers. Volgens Sky probeerde Kehl bijvoorbeeld om Dean Huijssen naar Duitsland te halen. “Kehl wilde in de zomer eigenlijk het contract met veteraan Mats Hummels nog een jaar verlengen en met Huijssen ook een toptalent binnenhalen. Volgens informatie van Sky had BVB de 19-jarige Spanjaard voor zo’n vijftien miljoen euro kunnen ophalen bij Juventus”, zo klinkt het.

Huijssen was naar verluidt graag naar Borussia Dortmund gekomen, maar ‘intern ging de duim omlaag’. De keuze viel op Waldemar Anton. Huijssen vertrok afgelopen zomer uiteindelijk naar Bournemouth, waar hij vrijwel wekelijks een goede indruk achterlaat en zich in de kijker heeft gespeeld van onder meer Real Madrid. Volgens Sky had Kehl een jaar eerder ook graag Edson Álvarez naar Dortmund gehaald. De verdedigende middenvelder van destijds Ajax leek in eerste instantie ook op weg naar de Duitse topclub, maar toenmalig trainer Edin Terzic gaf de voorkeur aan Emre Can. Kehl was bereid om Can te verkopen, maar Terzic zou de overhand hebben gehad en benoemde de Duitse routinier zelfs tot aanvoerder.

Volgens Sky heeft Kehl echter ook ‘fouten’ gemaakt. Het medium wijst op de ‘dure transfers’ van Yan Couto en Maximilian Beier. Beiden maakten na aandringen van Kehl de overstap naar Borussia Dortmund, terwijl Mislintat zijn voorkeur uitging naar de komst van Pascal Groß en Anton. Ook zij werden uiteindelijk door Borussia Dortmund gepresenteerd als zomeraanwinsten, maar het transfergeweld heeft de club vooralsnog weinig opgeleverd. Nog twee andere spelers zouden intern tot discussie hebben geleid. “Mislintat wilde Rayan Cherki, een begenadigd balkunstenaar, afgelopen zomer heel graag uit Lyon halen. Daarom kwam Mislintat in botsing met Nuri Sahin (eerder deze week ontslagen als hoofdtrainer, red.). De twee zouden elkaar nauwelijks meer hebben gesproken”, zo klinkt het.

Minteh

Cherki zou in de zomer voor ‘slechts’ twaalf miljoen euro beschikbaar zijn geweest, nu kost hij volgens Sky ‘bijna het dubbele’. Ook Minteh veroorzaakte een ‘intern geschil’. De rappe buitenspeler beleefde vorig seizoen een stroeve start bij Feyenoord, maar groeide uiteindelijk uit tot basisspeler én publiekslieveling. Brighton & Hove Albion tastte in de zomer diep in de buidel om Minteh over te nemen van Newcastle United. Mislintat waagde dus eveneens een poging de Gambiaan los te weken. Dat deed hij echter zonder medeweten van zijn collega Kehl. “Mislintat onderhandelde destijds met de Minteh-kant zonder dat Kehl ervan op de hoogte was”, klinkt het.

