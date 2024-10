Schokkende onthulling over Ajax: 'Mislintat heeft voor 100 miljoen euro aan schade aangericht'

Chris Woerts heeft in de podcast SportClash een boekje opengedaan over de financiële cijfers van Ajax. De sportmarketeer stelt dat het beleid van de Duitse technisch directeur Sven Mislintat bij de Amsterdammers goed is geweest voor zo'n honderd miljoen euro aan schade.

In de podcast SportClash licht Woerts zijn stelling toe: "Het halen van de Champions League is cruciaal voor Ajax. Het verdient in de Eredivisie elf miljoen euro aan tv-gelden, maar de Champions League heeft een startbedrag van 38,6 miljoen euro", zegt Woerts, waarna hij uitkomt bij de grootste inkomstenbron die Ajax is misgelopen: "Nog erger: als Ajax een stabiel vorig seizoen had gehad, dan had het zich gekwalificeerd voor het WK voor clubs met een startgeld van, schrik niet, vijftig miljoen euro", onthult Woerts.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jordan Henderson zorgt voor opschudding: 'Rot op, Farioli durft het hem niet te zeggen'

De sportieve teloorgang van Ajax in de afgelopen seizoenen heeft daardoor op financieel vlak grote gevolgen gehad: "Ik weet niet wat ze daar gedaan hebben, maar Mislintat heeft meer schade aangericht dan iedere andere technisch directeur. Het is ongelooflijk, bizar! Ik denk dat de schade van het beleid van Mislintat in de richting van de honderd miljoen euro gaat. Ajax heeft twee punten te weinig om zich te kwalificeren voor het WK voor clubs. Nu gaat RB Salzburg naar het WK voor clubs. Als Ajax stabiel had gepresteerd, had de club vijftig miljoen euro aan startgeld gehad. Dan waren de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen."

LEES OOK: Rydell Poepon (oud-Ajax) doet opvallende onthulling: 'Hij is een dictatoriale trainer'

De uitspraken van Woerts laten zien hoe belangrijk het voor Ajax is om zich komend seizoen weer te kwalificeren voor de Champions League. Een tweede plek in de Eredivisie is daarvoor genoeg, al is het ook met een eventuele derde plek mogelijk. Dat betekent wel dat de Amsterdammers eerst nog voorrondes moeten afwerken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erwin van de Looi stapt boos op Wout Weghorst af: dit is wat hij zei tegen de Ajax-spits

Erwin van de Looi stapte zondagmiddag na afloop van Heracles Almelo - Ajax (3-4) het veld op om verhaal te halen bij Wout Weghorst.