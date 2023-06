'Transfer Edson Álvarez van Ajax naar Dortmund definitief afgeblazen'

Edson Álvarez gaat Ajax niet verlaten voor een avontuur bij Borussia Dortmund, zo meldt De Telegraaf donderdagmiddag. De krant schrijft dat de Dortmund 'de stekker uit de transfer heeft getrokken' en baseert zich op "bronnen rond de Duitse club".

Voor de Mexicaanse middenvelder annex verdediger is het terugtrekken van Dortmund een bittere pil. Álvarez was naar verluidt persoonlijk 'op hoofdlijnen' al rond met de nummer twee van de Bundesliga van het afgelopen seizoen. Mits BVB overeenstemming met Ajax zou bereiken over de te betalen transfersom, zou hij zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen hebben gezet.

Dortmunds nieuwe sportief directeur Sebastien Kehl zag de komst van Álvarez zeker zitten. Die mening werd echter niet in de hele club gedeeld, zo weet De Telegraaf: "Trainer Edin Terzic gaf immers aan liever door te gaan met Emre Can dan Álvarez aan te trekken", schrijft de krant. Een tegenvaller voor Kehl, die "een bedrag tussen de dertig en veertig miljoen" had willen betalen om Álvarez over te nemen.

Álvarez staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Ajax, dat vijftien miljoen euro betaalde om hem over te nemen van Club América in zijn vaderland. Gedurende het huidige seizoen kwam het spel van de Mexicaan onder vuur te liggen; vooral het grote aantal gele kaarten dat hij pakte leidde tot veel kritiek. Afgelopen winter had Chelsea naar verluidt nog een bedrag van vijftig miljoen euro voor hem over, maar hield Ajax de poot stijf.