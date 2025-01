Het botert niet tussen Sven Mislintat en Sebastian Kehl, respectievelijk technisch directeur en sportief directeur van Borussia Dortmund. Dit blijkt uit een analyse van de Duitse tak van Sky. Er zou bij de huidige nummer tien van de Bundesliga op de achtergrond sprake zijn van een ‘machtsstrijd’, waarbij Mislintat intern zou worden gezien ‘als een eigenwijs persoon die overtuigd is van zijn ideeën en geen blad voor de mond neemt’.

Mislintat werd in mei 2023 door Ajax aangesteld als technisch directeur. Daarmee hadden de Amsterdammers eindelijk een opvolger van Marc Overmars in huis, die een klein anderhalf jaar eerder was vertrokken vanwege grensoverschrijdend gedrag bij vrouwelijke collega’s. De zomer en het seizoen na het vertrek van Overmars verliepen voor Ajax desastreus. De club had veel geld uitgegeven aan nieuwe spelers, maar velen zouden de hoge verwachtingen niet waarmaken. Ajax eindigde in de Eredivisie op de derde plaats en liep daardoor Champions League-voetbal mis, maar de nieuwe technisch directeur Mislintat gaf in de zomer van 2023 desondanks meer dan honderd miljoen euro uit aan inkomende transfers.

Mislintat was bovendien verantwoordelijk voor de aanstelling van Maurice Steijn, die in oktober de deur van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dichttrok. Mislintat was een paar weken daarvoor al ontslagen, naar aanleiding van de teleurstellende resultaten. In de tussentijd liep er ook een onderzoek naar de Duitser vanwege mogelijke belangenverstrengeling bij inkomende transfers. Ruim een half jaar na zijn vertrek uit Amsterdam keerde Mislintat terug bij Borussia Dortmund. Mislintat was in het verleden al werkzaam als scout in Dortmund en zou zich tijdens zijn tweede periode gaan bezighouden met de planning van de selectie.

‘Mislintat een eigenwijs persoon’

Nog geen jaar zijn rentree in het Signal Iduna Park klinken er dus weer negatieve geluiden over de Duitse bestuurder. “Er is al lang een machtsstrijd uitgebroken tussen de bazen op de achtergrond. Sky berichtte afgelopen week over intriges en machtsspelletjes op het hoogste niveau. De focus ligt op Sven Mislintat en Sebastian Kehl. De technisch directeur en sportief directeur kunnen totaal niet met elkaar overweg”, zo klinkt het. Volgens Sky was er afgelopen zomer al scepsis bij Borussia Dortmund over het aanstellen van Mislintat. “Hij wordt binnen de organisatie gezien als een eigenwijs persoon die overtuigd is van zijn ideeën en geen blad voor de mond neemt. Hans-Joachim Watzke (voormalig CEO, red.) wist dat. Hij had gehoopt dat het dienstverband van Mislintat voor wrijving zou zorgen die uiteindelijk tot succes zou leiden.”

Niets blijkt minder waar. Borussia Dortmund draait een teleurstellend seizoen. Het staat tiende in de Bundesliga en verloor al drie keer in de Champions League. De club zette eerder deze week trainer Nuri Sahin op straat nadat ook de uitwedstrijd tegen Bologna in een nederlaag had geresulteerd. “Het idee om Kehl en Mislintat samen te laten werken mislukte echter al na een paar maanden jammerlijk. Kehl óf Mislintat: Watzke had deze zomer in de zomer moeten beantwoorden. Het was voor veel BVB-insiders duidelijk dat de twee alfadieren niet met elkaar konden samenwerken”, klinkt het. Volgens Sky botsten Mislintat en Kehl afgelopen zomer over ‘veel transferkwesties’. “Mislintat schoof bijvoorbeeld Waldemar Anton en Pascal Groß naar voren als aanwinsten, terwijl Kehl aandrong op de komst van Yan Couto en Maximilian Beier. Alleen over Serhou Guirassy waren de twee het eens.”

‘Vertrouweling Mislintat bron van discussie’

Bovenstaande berichten klinken Ajax-supporters niet vreemd in de oren. Mislintat botste tijdens zijn periode in Amsterdam regelmatig met Steijn over de inkomende transfers en liet de wensen van de toenmalig hoofdtrainer volledig links liggen. Bij Borussia Dortmund zou er ook getwijfeld worden over Uli Schier, een ‘oude vriend’ en ‘metgezel’ van Mislintat. “Hij is intern een bron van discussie”, zo schrijft Sky. “Schier werkte vroeger als scout voor BVB, reisde voornamelijk door Zuid-Amerika en wordt beschouwd als de ontdekker van Lucas Barrios. Hij werkte ook samen met Mislintat in Stuttgart en Amsterdam.”

