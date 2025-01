Borussia Dortmund grijpt keihard in na nieuwe nederlaag: weg vrij voor voormalig Eredivisietrainer

Borussia Dortmund heeft Nuri Sahin ontslagen. Dat melden verschillende media, waaronder Bild en de Duitse tak van Sky, woensdagmorgen althans. Sahin, na het afgelopen seizoen aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Borussia Dortmund, stond de afgelopen weken al flink onder druk vanwege de teleurstellende resultaten. De Duitse topclub leed dinsdagavond op bezoek bij Bologna in de Champions League opnieuw een nederlaag, waarop de clubleiding heeft besloten om de samenwerking met de Turkse keuzeheer per direct te beëindigen.

Borussia Dortmund heeft zelf nog geen melding gemaakt van het ontslag van Sahin, maar een verrassing is het nieuws natuurlijk niet. Borussia Dortmund besloot het afgelopen seizoen nog als nummer vijf van de Bundesliga en bereikte zelfs de finale van de Champions League (2-0 nederlaag tegen Real Madrid), maar vindt zich momenteel in eigen land terug op de tiende plaats en ging in het miljardenbal al drie keer onderuit. Sahin had na de nederlagen tegen Bayer Leverkusen (2-3), Holstein (4-2) en Eintracht Frankfurt (2-0) een overwinning nodig om weer wat adem te kunnen halen, maar voor Borussia Dortmund resulteerde ook het duel met Bologna in een teleurstelling.

Artikel gaat verder onder video

De Duitsers openden na vijftien minuten nog wel de score en hielden hun voorsprong lang vast. In de laatste twintig minuten ging het echter alsnog mis. Thijs Dallinga, de oud-spits van Excelsior, bracht de stand na 71 minuten in evenwicht en een minuut later zorgde Samuel Iling-Junior zelfs voor een Italiaanse voorsprong. Borussia Dortmund kwam de rappe dubbelslag van Bologna niet te boven en leed de derde nederlaag in de Champions League. De huidige nummer tien van de Bundesliga haalde twaalf punten uit de eerste zeven duels en bezet daarmee de dertiende plaats. De tussenronde lijkt BVB niet meer mis te kunnen lopen, maar de clubleiding wacht het slot van de competitiefase niet af en liet Sahin na afloop van de verliespartij in Italië weten de samenwerking te beëindigen.

LEES OOK: Ten Hag gespot bij Bundesliga-topper: 'Alleen dan wordt het gevaarlijk voor de huidige trainer'

Ten Hag en Schmidt genoemd

Borussia Dortmund moet dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Erik ten Hag werd de voorbije periode genoemd als kandidaat om Sahin eventueel op te volgen, maar volgens het doorgaans betrouwbare Ruhr Nachrichten is de Nederlander niet in beeld in het Signal Iduna Park. De voorkeur van Borussia Dortmund zou uitgaan naar een Duitstalige trainer en in het bijzonder Roger Schmidt, die in de seizoenen 2020/21 en 2021/22 voor de groep stond bij PSV. Of Schmidt, eerder dit seizoen ontslagen door Benfica, daadwerkelijk in beeld is om Sahin op te volgen, zal de komende dagen moeten blijken.

Sahin droeg als voetballer 274 keer het shirt van Borussia Dortmund. Hij was januari tot juni 2024 assistent-trainer bij de Duitse topclub, alvorens als hoofdtrainer aan de slag te gaan.

🚨 ⚫️🟡 BREAKING: NURI SAHIN ALS #BVB-COACH ENTLASSEN.



Mannschaft und Trainer wurden noch in der Nacht im Hotel in Bologna informiert. Auch Bild berichtet darüber. @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) January 22, 2025

Update 09.11 uur: Borussia Dortmund bevestigt ontslag Sahin

Borussia Dortmund heeft het ontslag van Sahin inmiddels bevestigd. “We waarderen Nuri Sahin en zijn werk enorm, we wilden een langdurige samenwerking en hoopten tot het einde toe dat we samen een keerpunt in het sportieve zouden bereiken. Na vier nederlagen op rij, door slechts één overwinning in de laatste negen wedstrijden en omdat we momenteel tiende staan in de Bundesliga, hebben we helaas het vertrouwen verloren in het kunnen bereiken van onze sportieve doelen in de huidige toestand”, zo legt managing director Lars Ricken uit op de clubsite. “Deze beslissing doet mij persoonlijk ook pijn, maar was na het duel in Bologna niet meer te vermijden.”

Sahin wenst Borussia Dortmund het ‘allerbeste‘ toe. Borussia Dortmund laat weten tijdig te informeren wie er zaterdag op de bank zit in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kampioen in je eerste seizoen: hoe speciaal zou huzarenstukje Slot zijn?

Het is nog lang niet zeker, maar de kans is toch aardig groot dat Arne Slot de titel gaat pakken in zijn eerste seizoen bij Liverpool.