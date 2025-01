Ten Hag krijgt duidelijkheid over trainersfunctie bij Borussia Dortmund

Erik ten Hag gaat niet aan de slag als de nieuwe trainer van Borussia Dortmund, meldt het doorgaans betrouwbare Ruhr Nachrichten. De Nederlander was in beeld als opvolger van Nuri Sahin, die op het punt staat om ontslagen te worden bij de Duitse topclub. De voorkeur gaat echter uit naar een Duitstalige trainer, en in het bijzonder Roger Schmidt.

Na achttien speelronden in de Bundesliga is Borussia Dortmund terug te vinden op een teleurstellende tiende plaats. Tot overmaat van ramp is de ploeg van Sahin ook nog eens hopeloos uit vorm. In het nieuwe jaar gingen Die Borussen onderuit tegen Bayer Leverkusen (2-3), Holstein Kiel (4-2) en Eintracht Frankfurt (2-0). Als Borussia Dortmund dinsdagavond in het Champions League-duel met Bologna geen resultaat weet te halen, dan betekent dat einde oefening voor Sahin.

Ten Hag zou een mogelijke kandidaat zijn om Sahin op te volgen bij Borussia Dortmund, maar dat is volgens de Ruhr Nachrichten uitgesloten. De Nederlandse oefenmeester zit sinds zijn ontslag bij Manchester United zonder club en was de voorbije weken meermaals te gast in Dortmund. Dit is hoogstwaarschijnlijk vanwege zijn goede band met clubadviseur Matthias Sammer. Die haalde Ten Hag in 2013 naar Bayern München om het daar het tweede elftal te trainen, Sammer zou daarnaast een poging hebben gedaan om Ten Hag aan te stellen als bondscoach van Duitsland Onder-21 in de periode dat hij als sportief directeur bij de Duitse voetbalbond DFB werkte.

Duitse trainer geniet voorkeur bij Borussia Dortmund

De Duitse topclub wil graag een een Duitstalige trainer, waardoor Roger Schmidt wél een kandidaat is. De 57-jarige oefenmeester werd eind augustus ontslagen bij Benfica vanwege een tegenvallende seizoenstart, waardoor hij per direct beschikbaar is. Eerder was Schmidt werkzaam als trainer bij onder meer PSV, Bayer Leverkusen en Red Bull Salzburg.

