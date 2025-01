Ten Hag gespot bij Bundesliga-topper: 'Alleen dan wordt het gevaarlijk voor de huidige trainer'

Erik ten Hag is vrijdag gespot op de tribunes van het Signal Iduna Park als toeschouwer bij de Bundesliga-topper tussen Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen (2-3), zo meldt het Duitse Sky. De eerder dit seizoen bij Manchester United ontslagen trainer werd in het verleden meermaals gelinkt aan het hoofdtrainerschap van BVB, maar de huidige coach Nuri Sahin zou zich niet direct zorgen hoeven te maken.

Sinds Ten Hag op 28 oktober van het voorbije jaar op straat werd gezet op Old Trafford zou hij al meerdere wedstrijden van Dortmund hebben bezocht. Zo ook vrijdag, schrijft de zender. "De marketingdirecteur van Borussia, Carsten Cramer, heeft Ten Hag rondgeleid in de businessruimte", weet Sky. "Ook heeft hij wat woorden gewisseld met technisch directeur Sven Mislintat."

Verslaggever Patrick Berger van de zender (niet te verwarren met Patrik Berger, de Tsjechische oud-middenvelder van onder meer Liverpool) schrijft dat Ten Hag regelmatig in Dortmund opduikt vanwege zijn goede band met clubadviseur Matthias Sammer (57). Die haalde Ten Hag in 2013 naar Bayern München om het daar het tweede elftal te trainen, Sammer zou daarnaast een poging hebben gedaan om Ten Hag aan te stellen als bondscoach van Duitsland Onder-21 in de periode dat hij als sportief directeur bij de Duitse voetbalbond DFB werkte.

Hoofdtrainer Nuri Sahin (36) van Borussia Dortmund ligt behoorlijk onder vuur omdat zijn elftal, dat vorig seizoen onder zijn voorganger Edin Terzic nog de finale van de Champions League bereikte, momenteel slechts op de achtste plaats in de Bundesliga bivakkeert. Toch hoeft de oud-middenvelder niet direct voor zijn baan te vrezen naar aanleiding van het steeds opduiken van Ten Hag. "Er is geen verband tussen de huidige resultatencrisis van Dortmund en de bezoekjes van Ten Hag aan het stadion", bezweert Sky. "De 36-jarige trainer geniet nog steeds het volledige vertrouwen van de clubleiding." Toch moet Sahin wel op zijn tellen passen: "Het wordt alleen gevaarlijk voor de jonge coach als het zicht op de vierde plaats wegvalt. Alleen dán zou Ten Hag een optie kunnen worden bij BVB." Dortmund heeft nu 25 punten, dat zijn er vijf minder dan de nummers drie en vier van de ranglijst, respectievelijk Eintracht Frankfurt en RB Leipzig. De bovenste vier ploegen plaatsen zich aan het einde van het seizoen rechtstreeks voor de competitiefase van de Champions League.

