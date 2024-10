Algemeen directeur Dortmund komt terug op uitspraken over ‘uitdagende persoonlijkheid’ Mislintat

Lars Ricken, algemeen directeur van Borussia Dortmund, is nog een keer ingegaan op de geruchten rondom de ruzie tussen Sven Mislintat en Nuri Sahin. Volgens de bestuurder was er wel sprake van wat onenigheid, maar is het nooit geëscaleerd.

Na een dramatische transferzomer bij Ajax waarin hij voor meer dan honderd miljoen euro aan nieuwe spelers haalde die veelal niet presteerden, werd Mislintat met pek en veren de Johan Cruijff ArenA uitgejaagd. In april van dit jaar dook de voormalig technisch directeur van Ajax op in Dortmund, om in een technische functie aan de slag te gaan bij Borussia Dortmund. Begin augustus kwam naar buiten dat Mislintat zich ook daar onmogelijk had gemaakt, ditmaal bij trainer Sahin, en dicht bij een ontslag zou zijn. Enkele dagen later ontkende Ricken dat er sprake was van ruzie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sébastien Haller maakt enkele minuten voor 00.00 uur een verrassende transfer

In gesprek met ZDF is Ricken hier inmiddels op teruggekomen. De bestuurder heeft toegegeven dat er wel wat sprake was van onenigheid, maar dat dit niet is geëscaleerd. “Natuurlijk heeft Sven een heel uitdagende persoonlijkheid”, stelt de voormalig aanvallende middenvelder, geciteerd door Voetbal International. “Maar dat helpt ons juist allemaal vooruit. Je hebt daardoor altijd het gevoel dat je op de toppen van je kunnen moet werken.”

LEES OOK: Reus laat Dortmund na twaalf jaar achter zich en tekent in MLS

Dortmund erg gelukkig met Mislintat

“Het is nergens geëscaleerd”, benadrukt Ricken. Volgens de bestuurder heeft Mislintat in de afgelopen transferperiode direct zijn waarde bewezen voor Borussia Dortmund. “Hij gaf ons uiterst belangrijke input om Waldemar Anton en Serhou Guirassy binnen te halen. Sebastian (Kehl, technisch directeur, red.) leidde vervolgens de onderhandelingen over de contracten. Dat was uitstekend teamwerk.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Ajax heeft de ideale trainerskandidaat laten lopen, denkt Johan Derksen..