Reus laat Dortmund na twaalf jaar achter zich en tekent in MLS

vervolgt zijn loopbaan bij LA Galaxy, zo maakt de club uit Californië donderdag bekend via de officiële kanalen. De Duitser vertrok deze zomer na twaalf jaar bij Borussia Dortmund en heeft gekozen voor een stap naar de Verenigde Staten.

De transfer van Reus naar Los Angeles hing al een tijdje in de lucht. Halverwege juli meldde Fabrizio Romano dat de transfervrije aanvallende middenvelder annex buitenspeler al zo goed als rond was met LA Galaxy. Een maand later is de transfer definitief afgerond. De Duitser tekent een contract voor tweeënhalf jaar, tot het einde van het MLS-seizoen van 2026.

Bij LA Galaxy zijn ze in de zevende hemel met de keuze van Reus naar Los Angeles te komen. “Marco Reus is een speler van wereldklasse die op het hoogste niveau van de sport heeft gespeeld”, laat algemeen directeur Will Kuntz weten. “Dat Marco naar Galaxy komt is een beloning voor het harde werk dat we in de club hebben gestopt.” Reus sluit met LA Galaxy aan bij een goed draaiend team. De club uit Los Angeles bezet na 26 duels de eerste plek in de Western Conference van de MLS met een voorsprong van twee punten op stadgenoot LAFC, dat wel twee duels minder heeft gespeeld.

Reus maakte in de zomer van 2012 de overstap van Borussia Mönchengladbach naar Borussia Dortmund. Namens de Duitse topclub kwam hij 429 duels in actie, waarin hij 170 keer trefzeker was en 131 assists leverde. Met BVB wist Reus geen landskampioen te worden, maar won hij wel twee keer de Duitse beker. Ook behaalde hij twee keer de finale van de Champions League, maar wist hij het toernooi niet te winnen.

