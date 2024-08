Sportdirecteur Borussia Dortmund reageert veelzeggend op schokkend Mislintat-nieuws

Er zou helemaal niets aan de hand zijn tussen de band van Sven Mislintat en Nuri Sahin, zo ontkracht Borussia Dortmund-sportdirecteur Lars Ricken. BILD meldde afgelopen zondag dat de Duitse grootmacht al na drie maanden abrupt afscheid wilde nemen van de technisch directeur.

Het Duitse medium wist te claimen dat Mislintat een moeizame relatie onderhield met Dortmund-hoofdtrainer Sahin. Diverse media meldden zelfs dat de oefenmeester Mislintat de toegang tot het trainingsveld had ontzegd.

“Wat ik zondagavond moest lezen, is niet de waarheid”, reageert Ricken bij het Duitse persbureau dpa. “Sahin en Mislintat hebben geen ruzie. We hebben hier uitzonderlijke omstandigheden op trainingskamp en een geweldige sfeer onder het team en de staf. Laten we dat vooral zo houden”, sprak de sportdirecteur van de Champions League-finalist.

Mislintat keerde op 1 mei terug bij Dortmund, waar hij van medio 2006 tot 2017 werkzaam was. Van 19 mei 2023 tot 24 september 2023 werkte de Duitser als technisch directeur bij Ajax, waar hij al snel de laan uit werd gestuurd.

