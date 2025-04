Arne Slot geeft toe: Liverpool had geen grip op voormalig sterspeler Ajax

Arne Slot is zondag tijdens het Premier League-duel van Liverpool met West Ham United (2-1 overwinning) onder de indruk geraakt van . Volgens de coach van de koploper zou de voormalig aanvaller van Ajax probleemloos meekunnen bij zijn ploeg.

Liverpool had zondag een zware dobber aan West Ham United en wist de overwinning pas zeer laat uit het vuur te trekken, door een doelpunt van Virgil van Dijk in minuut 89. “West Ham staat zestiende of zeventiende in de competitie (zeventiende in werkelijkheid, red.), maar ik kan zo één of twee spelers noemen die vandaag met gemak bij ons mee hadden kunnen doen”, wordt Slot na afloop geciteerd door diverse Engelse media.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dit zeggen de Engelse media over Virgil van Dijk en Arne Slot

Slot noemt Lucas Paquetá en Kudus als de blikvangers van West Ham United. “Zij waren zeer goed vandaag, met name in de tweede helft”, legt de oefenmeester van Liverpool uit. Met name op Kudus had Liverpool geen grip, erkent Slot. “Ik zag de trainer van West Ham tegen Kudus zeggen dat hij lager moest spelen. Kudus liep alle kanten op. Hij was nagenoeg niet te controleren voor ons.”

Slot erkent dat Liverpool goed wegkwam met de late zege. “Voor het eerst dit seizoen zou je erover kunnen twisten of we het verdienden om te winnen. Het was een grote opluchting.” Liverpool heeft door de zege een gat van dertien punten geslagen met achtervolger Arsenal en kan de landstitel met nog maar zeven speelrondes voor de boeg amper meer ontgaan.

