Bayern München kan niet genadeklap uitdelen in Duitse titelstrijd

Bayern München en Borussia Dortmund hebben in een aantrekkelijke Klassiker 2-2 gelijkgespeeld. De wedstrijd kwam na rust op gang door de openingstreffer van Maximilian Beier. Bayern draaide de wedstrijd om door goals van Raphael Guerreiro en Serge Gnabry, maar Dortmund kwam weer langszij dankzij Waldemar Anton.

Der Klassiker stond op het programma in de Bundesliga. Bayern München kon zich bij een overwinning alvast klaarmaken voor een aanstaand kampioenschap, terwijl Borussia Dortmund nog altijd vecht voor een plek in de top vier. Beide ploegen kenden een teleurstellende Europese week. Bayern verloor in eigen huis met 1-2 van Inter, terwijl Dortmund niets te vertellen had tegen Barcelona (4-0).

Bayern had vanaf het eerste fluitsignaal de overhand en het leek wachten op de eerste treffer. Harry Kane raakte via doelman Gregor Kobel de paal met een kopstoot. Kobel keepte een geweldige wedstrijd en zorgde er eigenhandig voor dat Dortmund met 0-0 de rust haalde. Zo moest hij ingrijpen bij pogingen van Kane, Michael Olise en Leroy Sané. Met name de kans van Olise was groot. Hij ging na een snelle omschakeling op de doelman af, maar faalde van dichtbij. Daarnaast kopte Josip Stanisic vanuit vrijstaande positie over.

Dortmund had zich in de eerste helft nauwelijks voorin gemeld, maar in de tweede helft kwamen ze na een paar minuten uit het niets op voorsprong. Een voorzet van Julian Ryerson werd na slap verdedigen van Kim Min-Jae binnengekopt door Maximilian Beier. Dortmund had zijn zaken in de tweede helft duidelijk beter voor elkaar, want Bayern had het moeilijk. Bijna gooide Dortmund zijn eigen ruiten in via Waldemar Anton. Na een ongelukkig balcontact van de verdediger stond Kobel aan de grond genageld, maar de bal stuiterde via de onderkant van de lat uit het doel.

Serge Gnabry kwam als invaller in het veld voor de onzichtbare Sané en drukte direct zijn stempel op de wedstrijd. Eerst had hij met een voorassist een belangrijk aandeel in de gelijkmaker van de eveneens ingevallen Raphaël Guerreiro. Thomas Müller legde de bal klaar voor de Portugees die met rechts eenvoudig kon binnenschuiven. Na zeventig minuten spelen zorgde Gnabry er zelf voor dat zijn ploeg op voorsprong kwam. Met een flitsende actie passeerde hij een aantal Dortmund-verdedigers en rondde hij vervolgens loepzuiver af in de verre hoek.

Dortmund liet het er echter niet bij zitten en ging op zoek naar de gelijkmaker. Serhou Guirassy was dichtbij met een acrobatisch hoogstandje en via de voet van Jonas Urbig kwam de bal bij Anton. De verdediger stond op de juiste plek om de rebound binnen te tikken en bracht daarmee de wedstrijd weer in evenwicht. Beide ploegen kregen nog een reuzenkans om de wedstrijd te winnen. Pascal Groß lobde de bal over het doel heen en Olise schoot van dichtbij naast.

Bayern deelt Leverkusen niet de genadeklap uit

Door het gelijke spel morst Bayern punten, maar door het gelijkspel van Bayer Leverkusen eerder op de dag blijft het gat met de nummer twee zes punten. Dat mag Bayern in vijf wedstrijden niet meer weggeven, al is nagelaten om de genadeklap uit te delen. Dortmund bezet momenteel de achtste plek en staat zes punten achter op nummer vier RB Leipzig.