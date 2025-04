Borussia Dortmund en FC Barcelona nemen het dinsdagavond in het Signal Iduna Park tegen elkaar op in de Champions League. Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

FC Barcelona wist het heenduel vorige week woensdag met liefst 4-0 te winnen. Daarmee zou gesteld kunnen worden dat de return een formaliteit is voor de Catalanen. Toch zal Borussia Dortmund de huid duur willen verkopen om een verdere afgang in de Champions League te voorkomen.