Mislintat keert terug in Dortmund: Borussia maakt nieuwe functie bekend

Het hing de afgelopen weken al nadrukkelijk in de lucht, maar het hoge woord is er nu officieel uit: Sven Mislintat keert terug bij Borussia Dortmund. De voormalig directeur voetbalzaken van Ajax gaat zich bij de Duitse grootmacht in een technische functie bezighouden met de planning van de selectie.

Mislintat begon nog geen jaar geleden aan een kortstondig avontuur bij Ajax. De Duitser werd door de Amsterdammers binnengehaald als technisch directeur en het was aan hem de taak om de selectie dusdanig op de been te krijgen dat er weer om de prijzen gespeeld kon worden. Mislintat stelde Maurice Steijn aan als nieuwe hoofdtrainer en trok meer dan honderd miljoen euro uit om de selectie te ‘versterken’. Het huwelijk tussen Ajax en Mislintat werd echter een grote teleurstelling. Trainer en technisch directeur konden al snel niet meer samen door één deur en weinig tot geen nieuwkomers bleken een serieuze versterking.

Toen in september een onderzoek van de NOS naar buiten kwam, waarin stond dat Mislintat zich bij de transfer van Borna Sosa mogelijk schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling, werd zijn positie eigenlijk al onhoudbaar. Niet veel later werd de Duitser, een paar uur na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord, door de club op straat gezet. Rustig rond zijn moment werd het echter geen moment. Ajax was vóór het ontslag van Mislintat al een onderzoek gestart naar mogelijke belangenverstrengeling bij de door hem afgeronde transfers. Het zou maanden duren alvorens de uitkomsten werden gepubliceerd. De conclusie was dat er van belangenverstrengeling geen sprake was, maar de werkwijze van Mislintat wel degelijk vraagtekens opriep.

Voor Borussia Dortmund geen reden om niet nóg een keer met hem in zee te gaan. Mislintat was in het verleden al werkzaam bij de Duitse topclub en keert nu dus terug. Hij treedt per 1 mei in een technische functie, waarin hij zich gaat bezighouden met de ‘planning’ van de selectie. Dat maakt de club maandag bekend. Lars Ricken neemt als directeur een deel van de taken van algemeen directeur Hans-Joachim Watzke over. Ricken gaat samenwerken met technisch directeur Sebastian Kehl. Mislintat leek in eerste instantie in beeld te zijn voor de functie van sportief directeur, maar Borussia Dortmund heeft dus een andere rol voor hem bedacht.

