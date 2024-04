Afellay schrikt van nieuws over Ajax: 'Dat is toch ondenkbaar?!'

Ibrahim Afellay is geschrokken van het nieuws dat Pier Eringa, de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen bij Ajax, niet is benaderd voor het onderzoek van KPMG naar mogelijke belangenverstrengeling van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Eringa was voorzitter van het toezichthoudend orgaan binnen de crisisclub. Hij had zodoende een sleutelpositie in bij het controleren van de transfers die Mislintat deed in de zomer van 2023. Eringa was destijds betrokken bij de keuze om KPMG aan te stellen als onderzoeksbureau rondom de zaak-Mislintat.

“Er is nog zoveel mis bij Ajax. Je ziet nu ook in zo’n rapport dat de voorzitter van de rvc niet gehoord wordt. Dat is toch ondenkbaar?!”, zegt Afellay zondagavond bij Studio Voetbal. De analist heeft begrip voor het aanstaande vertrek van commissarissen Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen, die hun positie beschikbaar stellen.

“Het is duidelijk dat mensen die medeverantwoordelijk zijn via het aanstellen van mensen, en hun controlerende werk niet hebben gedaan, de dans niet kunnen ontspringen”, vindt de analist.

