Barcelona na zes jaar terug in halve finale CL ondanks hattrick Guirassy

Met een 3-1 overwinning op Barcelona heeft Borussia Dortmund waardig afscheid genomen van de Champions League. Sterke openingsfasen in beide helften leverden twee treffers van op, maar een eigen doelpunt van Ramy Bensebaini leek de nekslag te zijn. Nadat Guirassy zijn hattrick completeerde ontstond er nog een spannende slotfase, maar de ultieme comeback zat er uiteindelijk niet meer in voor de Duitsers.

Na de 4-0 nederlaag in Spanje had Borussia Dortmund een ware ‘remontada’ nodig om de halve finale van de Champions League nog te bereiken. Oefenmeester Niko Kovac sprak in een persconferentie voor het tweede duel zijn hoop uit en trad tegen de Spanjaarden aan met een aanvallende 3-4-3-opstelling. Het leek echter een onmogelijk karwei, want het team van Flick verloor dit seizoen nog geen enkel duel. De trainer kon in de tweede kwartfinale niet beschikken over de geblesseerde Alejandro Balde, maar had wel weer een basisplaats voor Frenkie de Jong.

De Nederlandse middenvelder leed in de beginfase meermaals balverlies, maar hij was niet de enige die dat overkwam. Waar de bezoekers met enige gemakzucht aan het duel leken te beginnen, startte Dortmund met het mes tussen de tanden. Aangemoedigd door de enthousiaste ‘Gelbe Wand’ stapelden ze de gevaarlijke aanvallen op elkaar. De eerste mogelijkheid werd net voor de voeten van Guirassy weggesnoept, waarna hij bij de tweede kans voortijdig op het gras eindigde. Driemaal bleek echter scheepsrecht voor de man uit Guinee: nadat Wojciech Szczęsny Dortmund-middenvelder Pascal Groß torpedeerde, schoot de spits de penalty met een panenka binnen.

Even later dacht Groß zelf de afmaker te zijn, maar hij bleek buitenspel te staan. Barcelona hanteerde veelvuldig de buitenspelval, waarmee het meerdere directe aanvallen van de thuisploeg in de kiem smoorde, maar op de flanken kwetsbaar bleef. Door een betere organisatie in het centrum en de toenemende slordigheid van Dortmund nam de druk op de Spanjaarden af, maar dat betekende niet dat het nu de beurt aan Barcelona was. De ploeg loerde op de uitbraak, maar door een ogenschijnlijk gebrek aan concentratie was van dreiging nauwelijks sprake. De enige serieuze kans kwam van Jules Kounde, maar na een handige loopactie vergat de Fransman zijn voet tegen de bal te zetten.

Tien minuten na rust werd een scherpe voorzet van Fermin wel tot treffer gepromoveerd. Niet door een Barcelona-speler, maar door de onfortuinlijke Bensebaini. De Algerijn stond een paar minuten daarvoor nog aan de basis van de 2-0, door de bal na een indraaiende corner op zijn spits terug te koppen. Na deze tegentreffer leek de moed bij de thuisploeg even in de schoenen te zakken en kwam Dortmund even weinig van de eigen helft af, maar van Spaans gevaar was weinig sprake. Raphinha kwam wel tot een aardige kans, maar Kobel lette goed op.

Een kwartier voor tijd leek de ploeg van Kovac zijn tweede te vinden en zette het Barcelona opnieuw onder druk. Al snel leidde dat tot de hattrick van Guirassy. Ronald Araujo schoof de voorzet van invaller Julien Duranville in de voeten van de Guinees, die het cadeautje enthousiast uitpakte. Luttele minuten later leek Julian Brandt de slotfase met een mooie treffer nog interessanter te maken, ware het niet dat de middenvelder buitenspel stond. Ondanks de marge van twee bleef de spanning in de wedstrijd tot de laatste minuten voelbaar, maar uiteindelijk moesten de Duitsers zich gewonnen geven. Barcelona mag zich zodoende opmaken voor de eerste deelname aan de halve finale van de Champions League sinds 2019.

