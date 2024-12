Van Basten maakt plots een opmerking over Mislintat, Gullit houdt het niet meer

Marco van Basten zag maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport zijn kans schoon om een grap te maken over Sven Mislintat. Manchester City moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want Txiki Begiristain kondigde in oktober al aan dat hij na dit seizoen vertrekt uit het Etihad Stadium. Van Basten kreeg zijn tafelgenoten aan het lachen door te zeggen dat Mislintat ‘gebeld schijnt te zijn’.

Manchester City houdt de gemoederen al tijden bezig. Zowel binnen als buiten de lijnen is het onrustig bij de regerend kampioen van Engeland. Manchester City won twee seizoenen geleden nog de treble - de landstitel, Champions League én FA Cup - en kroonde zich ook vorig seizoen tot de beste van Engeland, maar heeft inmiddels al weken te maken met een gigantische vormdip. De ploeg van trainer Pep Guardiola kreeg zondagavond een nieuwe dreun van jewelste te verwerken tegen Manchester United, dat een 1-0 achterstand in de laatste minuten van de wedstrijd volledig wegpoetste en aan het langste eind wist te trekken (1-2).

Artikel gaat verder onder video

“Dat is natuurlijk ongekend”, zei Guus Hiddink in Rondo over de dramatische reeks van Manchester City, dat sinds de nederlaag tegen Tottenham Hotspur op 30 oktober in de achtste finales van de League Cup alleen nog wist te winnen van Nottingham Forest (3-0). Hiddink denkt dat Manchester City misschien wel te lang heeft vastgehouden aan de kern waarmee het de afgelopen jaren zo succesvol is geweest. “Als je een goede ploeg bent en je hebt vijf, zes jaar gedomineerd, zoals Manchester City heeft gedaan, dan moet je automatisch toch gaan vernieuwen. Ook als je niet wordt gedwongen, moet je steeds vernieuwen, denk ik”, aldus de voormalig succestrainer van onder meer PSV.

LEES OOK: Van der Vaart clasht bij Rondo hard met Gullit en Van Basten

Van der Vaart geen fan van Guardiola

Dat lijkt Manchester City voorlopig niet van plan. Niet voor niets zette Guardiola nog niet zo lang geleden zijn handtekening onder een nieuw contract in het Etihad Stadium. De Catalaan is al sinds de zomer van 2016 werkzaam in Manchester. Hij loodste de club naar grote successen, waaronder de eindzege van de Champions League in 2023, maar inmiddels lijkt de koek wel een beetje op te raken. Rafael van der Vaart is sowieso geen fan van Guardiola. “Ik denk dat hij heel vermoeiend is om mee te werken. Ik zou het denk ik twee, maximaal drie jaar met hem uithouden. Je wordt helemaal gek als iemand zo als een idioot langs de kant staat te schreeuwen. Dat lijkt me heel vermoeiend”, zo zegt Van der Vaart, die als speler van Real Madrid het FC Barcelona van Guardiola van dichtbij zowel Spanje als Europa heeft zien domineren.

Van Basten weet waar het aan ontbreekt

Van Basten denk dat het verval van Manchester City ook deels te maken heeft met de spelers die Guardiola momenteel tot zijn beschikking heeft. Sinds de aanstelling van Guardiola gaf Manchester City weliswaar meer dan een miljard euro uit aan de komst van nieuwe spelers, maar volgens Van Basten mist de ploeg van Guardiola bepaalde types. “Ik denk dat zo’n De Bruyne, die zeg maar wat meer ervaring had; dat soort types missen ze. Nu zijn het allemaal spelers die moeten uitvoeren wat de trainer heeft gezegd. Je moet in het veld ook een of twee spelers hebben die de boel aansturen. Als je die niet hebt en er gebeurt niets, dan staan ze allemaal te kijken van: wat moeten we nu doen? Je hebt in het veld soldaten én kapiteins nodig.”

LEES OOK: Van der Vaart: ‘Hij wordt nu waarschijnlijk heel erg boos, maar…’

© Ziggo Sport

Werk aan de winkel dus voor het technisch management van Manchester City, zeker omdat steunpilaar Rodri, een onmisbare kracht gebleken, dit seizoen niet meer in actie komt vanwege een zware knieblessure. Volgens Hiddink moet technisch directeur Begiristain aan de bak. Wytse van der Goot wees Hiddink er vervolgens op dat de bestuurder gaat vertrekken bij Manchester City. Ruud Gullit durfde niet eens te zeggen of de club überhaupt kan gaan investeren in de selectie, vanwege alle zaken die lopen naar aanleiding van het mogelijke overtreden van de financiële regels. Een nieuwe technisch directeur zal Manchester City sowieso moeten aanstellen. “Het schijnt dat Mislintat gebeld is”, zo grapt Van Basten, die daarmee zijn tafelgenoten aan het lachen krijgt.

Ajax stelde Mislintat vorig jaar mei aan als technisch directeur. De Amsterdammers gaven onder zijn leiding heel wat geld uit aan nieuwe spelers, van wie de meeste miskopen zijn gebleken. Mislintat werd al na een paar maanden op straat gezet door Ajax. Hij is sinds afgelopen zomer opnieuw werkzaam voor Borussia Dortmund, waar hij in het verleden ook al onder contract stond.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lichtpunt voor Ajax: 'Wie ons uitlachte, moet spijt hebben, wat een aankoop!'

Een speler van Ajax kreeg grote complimenten tijdens de wedstrijd tegen Almere City.