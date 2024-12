Van der Vaart clasht bij Rondo hard met Gullit en Van Basten

Rafael van der Vaart is teleurgesteld in Marco van Basten. De topspits van weleer was afgelopen weekend in San Siro voor het 125-jarig bestaan van AC Milan, maar liet een maand eerder wel verstek gaan bij de viering van het 125-jarig bestaan van Ajax. Dat zit bij Van der Vaart erg diep, die minutenlang hierover doorgaat bij Rondo.

Van Basten was afgelopen weekend samen met Ruud Gullit in Milaan om het jubileum van AC Milan te vieren. Maandagavond zitten beide heren aan tafel bij Rondo, waar beelden van de viering worden getoond. De voormalig spits geeft aan totaal niet sentimenteel te zijn geworden van de dag in Noord-Italië, doordat er nog zo weinig mensen in het publiek zitten die hem tijdens zijn carrière hebben meegemaakt.

“Mag ik misschien iets negatiefs zeggen?”, begint Van der Vaart ineens. Presentator Wytse van der Goot vraagt zich af of dit daar het juiste moment voor is, maar de voormalig middenvelder gaat toch verder. “Ik hou van Marco. Maar 125 jaar Ajax, we zijn er allemaal, Marco heeft geen zin, maar hier staat hij op het veld”, uit de oud-Ajacied zijn onvrede. “Ik ben een beetje teleurgesteld in jou.”

Van Basten geeft vervolgens aan dat hij helemaal niet van plan was om naar de viering in Milaan te gaan, maar dat Gullit hem belde om hem te overtuigen. Na de viering bij Ajax gaf de oud-spits hardop aan niet naar Milaan af te gaan reizen. “Ik heb er geen zin in, joh”, gaf hij destijds aan. Daarnaast zou hij te veel lichamelijke klachten hebben en zegt hij dat hij 'niet kan voetballen'. “AC Milan is straks ook aan de beurt, die club wordt ook 125. Dan ben ik er ook niet bij, om dezelfde reden.”

Dat Van Basten uiteindelijk toch wel naar de viering in Milaan is gegaan, valt daarom verkeerd bij zijn tafelgenoot. “Moet ik je dan bellen volgende keer?”, vraagt Van der Vaart geïrriteerd. Wanneer het gesprek een andere kant op lijkt te gaan, raakt Van der Vaart nog bozer. “Je gaat nu iets te snel over mijn kritiek heen”, stelt hij.

Van der Vaart valt in herhaling

Volgens Van der Goot heeft Van der Vaart dezelfde kritiek op Van Basten al een keer eerder geleverd, nadat hij in november niet naar de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends was gegaan. “Jawel, maar hij gaat wel daar heen”, countert de voormalig middenvelder. Als de presentator stelt dat dit komt door Gullit, haalt Van der Vaart weer uit: “Dan vind ik het helemaal schandalig!” Die opmerking valt verkeerd bij Gullit. “Waarom dan?!”, vraagt hij fel.

Van der Vaart geeft aan dat iedere spits van Ajax zich spiegelt aan Van Basten. “En hij wil niet bij de 125 jaar zijn.” Gullit geeft vervolgens een simpele oplossing. “Dan had iemand van Ajax hem moeten bellen en zeggen dat hij moest komen.” Dat heeft de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Real Madrid wel gedaan bij zijn afscheidswedstrijd, maar toen wilde Van Basten niet. “Ik vind het jammer. Ajax bestaat 125 jaar, iedereen is er en mijn grote spitsenheld is er niet. En dan staat hij hier wel op het veld, dat vind ik jammer.”

Gullit klaar met Van der Vaart

Gullit vraagt zich vervolgens af waarom Van der Vaart hier nu weer over doorgaat. “Het is geweest, je hoeft er nu niet weer over te beginnen”, geeft de oud-speler van PSV en Feyenoord aan, die duidelijk door wil naar het volgende onderwerp. Gullit hoorde dat Van Basten niet positief was over de viering bij Ajax en ook van plan was die bij Milan over te slaan. “Toen heb ik hem zelf gebeld en gezegd dat ik vond dat hij erbij moest zijn. Toen is hij geweest.”

Daarna insinueert Van der Vaart dat Gullit ook wel had kunnen bellen naar Van Basten voor de viering bij Ajax. “Ik wist helemaal niet dat dat hele Ajax-gebeuren was, dat wist ik helemaal niet”, schiet de EK-winnaar van 1988 in de verdediging. “Dat wist je niet?”, vraagt Van der Vaart vol ongeloof. “Nee, daar ben ik toch helemaal niet in geïnteresseerd”, luidt het antwoord van Gullit. “En ik niet in Milan”, countert Van der Vaart.

