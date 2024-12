Spaan lyrisch over Ajax-speler: ‘Leven nu in zijn tijdperk’

Het is momenteel het tijdperk van , zo concludeert Henk Spaan maandag. De middenvelder van Ajax was een dag eerder enorm belangrijk in de zege op Almere City (3-0) en is volgens de journalist bezig aan zijn beste seizoen in Amsterdamse dienst.

Taylor liet zondagmiddag zijn waarde zien voor Ajax, toen hij met zowel een doelpunt als assist bijdroeg aan de thuiszege op Almere City. “Het kopballetje naar de rechtervoet van Fitz-Jim was van edelmetaal”, begint Spaan in Het Parool over de assist van Taylor. “Het lobje over de keeper van Almere bevatte nog iets meer karaten”, vervolgt de journalist zijn lofzang. “Taylor werd niet voor niets de MOTM van Ajax – Almere City.”

“Hoewel het nauwelijks meetbaar is, lijkt dit zijn beste seizoen bij Ajax”, stelt Spaan. De columnist wijt dit vooral aan het feit dat Taylor een stuk rustiger op het veld staat. “Hoe vaak zagen we hem voorheen niet struikelen over de bal in de aanname? Het overkwam hem pas nog tegen Lazio, na die ziekenhuisbal van Henderson: vallen over de voetbal.” De journalist denkt dat dit wel de laatste keer is geweest dat dit Taylor overkomt.

Goed spel zorgt voor minder overtredingen

“We leven nu in het tijdperk van Taylor”, steekt Spaan de loftrompet. “De man van de gestifte doelpunten en bekeken assists. Zowel lobje als kopballetje waren toonbeelden van kalmte en efficiëntie.” Het betere spel van de 22-jarige middenvelder zorgt er ook voor dat hij op een ander vlak verbetert. “Schoppen doet hij ook niet meer, kan zichzelf nauwelijks voorstellen dat hij het ooit heeft gedaan. Er is een vorm van volwassenheid over hem gekomen.”

