Henderson spreekt zich duidelijk uit over mogelijk vertrek bij Ajax

is niet van plan Ajax komende winter te verlaten. De Engelsman werd in oktober gelinkt aan een terugkeer naar Sunderland, de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep. Toch is daar volgens de middenvelder zelf niets van waar.

In oktober kwam in de Engelse media naar buiten dat Henderson behoefte heeft terug te keren naar Engeland. Oude liefde Sunderland zou daarbij de meest waarschijnlijke bestemming zijn voor de routinier. Zondag wordt de middenvelder voor de camera van ESPN gevraagd naar de belangstelling van Sunderland. “Het is natuurlijk mijn club van jongs af aan”, begint Henderson lachend. “Ik wil dus dat ze het heel goed doen.”

Hans Kraay junior vraagt de Engelsman vervolgens of de Championship-club dat zonder hem moet doen. “Er speelt helemaal niks”, beaamt Henderson. Dus hij blijft ook na de winter bij Ajax? “Dat hoop ik wel”, geeft hij aan. “Ik vind het leuk om hier te spelen. Ik kwam hierheen om de club en het team beter te maken. Sinds ik hier ben gekomen, zijn we verbeterd, maar ik wil die taak volbrengen.”

Henderson weet niet waar geruchten vandaan komen

Henderson heeft de geruchten dat hij al met Sunderland heeft gesproken ook gehoord. “Ik zou niet weten waar dat vandaan komt. Er is helemaal geen contact geweest met de club of iemand anders”, legt de middenvelder uit. “Ik heb me altijd gefocust op mijn spel en hoop dat ik hier kan blijven spelen.”

