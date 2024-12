Wolverhampton Wanderers bezorgt Ajax en Alex Kroes serieuze kopzorgen

Ajax verhuurde Carlos Forbs eind augustus aan Wolverhampton Wanderers en bedong daarbij een optie tot koop, maar de kans dat die optie wordt gelicht lijkt met de jaarwisseling in aantocht niet heel groot. De Portugese vleugelspeler, die vorig jaar voor veel geld de overstap maakte van Manchester City naar Ajax, kwam tot op heden pas zeven keer in actie voor de Premier League-club, waarvan slechts één keer als basisspeler.

Forbs was ruim een jaar geleden een van de eerste grote aankopen van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat bij Ajax. De Duitser had er liefst veertien miljoen euro voor over om de Portugees over te nemen van Manchester City, waar hij indruk had gemaakt in de jeugdelftallen maar geen debuut in de hoofdmacht had weten af te dwingen. In Amsterdam wist men dus nog niet zo goed wat te verwachten van Forbs, die het hoge transferbedrag ondanks een opvallende start geen moment wist terug te betalen. Hij kwam vorig seizoen tot 34 wedstrijden in alle competities, waarvan twee namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, scoorde vier keer en verzorgde vijf assists.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen had Forbs in eerste instantie nog een basisplaats bij Ajax, onder meer doordat Steven Bergwijn door zijn deelname aan het EK afgelopen zomer pas later aansloot in Amsterdam en met Mika Godts erg rustig aan werd gedaan. Forbs verscheen tijdens de voorrondes van de Europa League liefst vijf keer aan de aftrap, maar was niet direct betrokken bij een doelpunt. In de Eredivisie kwam hij in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen als invaller binnen de lijnen. Het was geen geheim dat Forbs bij een mooi aanbod mocht vertrekken, maar daar was het lang op wachten. Hij verkaste uiteindelijk op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers.

LEES OOK: Alex Kroes geeft duidelijk signaal af over naderende transferperiode bij Ajax

Forbs reserve in Engeland

Ajax bedong een optie tot koop. Die bedraagt 13,5 miljoen euro en geldt alleen als Forbs minstens tien keer aan de aftrap verschijnt van een officiële wedstrijd. Het seizoen in Engeland is nog lang, maar de voortekenen zijn allesbehalve positief voor Ajax. Forbs kwam tot op heden pas zeven keer in actie voor Wolverhampton: zes keer in de Premier League, één keer in de League Cup. In het tweede bekertoernooi is Wolverhampton al uitgespeeld, waardoor het voor Ajax en Forbs aankomt op de Premier League en FA Cup. In de competitie begon Forbs vooralsnog pas één keer in de basis, op 5 oktober in de uitwedstrijd tegen Brentford. Daarna kwam hij nog drie keer als invaller binnen de lijnen.

© Imago

LEES OOK: Ajax ziet oude bekende schitteren op drie uur rijden van de ArenA: ‘Geniale speler met betoverende baltoets’

Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat het perspectief voor Forbs snel verandert. Wolverhampton draait een slecht seizoen en is met negen punten uit zestien duels de huidige nummer negentien van de Premier League, maar op Forbs wordt desondanks geen beroep gedaan. Hij kwam in de laatste drie competitiewedstrijden - drie nederlagen - helemaal niet in actie. De technische leiding van Ajax, aangestuurd door technisch directeur Alex Kroes, zal de reserverol van Forbs in Engeland met lede ogen aanzien. De Portugees moet in ieder geval nog negen keer aan de aftrap verschijnen, alleen dan wordt de optie tot koop geactiveerd. Ajax en Kroes zullen hopen dat Forbs zich toch nog in de basiself weet te spelen, want de Amsterdammers kunnen het geld heel goed gebruiken. Afgelopen zomer toonde aan dat het nog knap lastig is om van de Mislintat-aankopen af te komen.

Wolverhampton ontslaat trainer

Forbs krijgt overigens wel een nieuwe trainer bij Wolverhampton. De laagvlieger in de Premier League nam afgelopen weekeinde afscheid van Gary O'Neil, die sinds vorig jaar augustus voor de groep stond maar vanwege de aanhoudende slechte resultaten zijn spullen heeft moeten pakken. Forbs zal hopen dat hij van de nieuwe hoofdtrainer wél speeltijd krijgt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Man van 47 goals in anderhalf jaar voor Ajax fantaseert over terugkeer in Nederland

Een tweevoudig Ajax-kampioen wordt gevraagd of hij een terugkeer in Nederland ziet zitten.