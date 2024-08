Mislintat laat niks van eigen reputatie heel: 'Als dit klopt, is 'ie knettergek'

Sven Mislintat ligt onder vuur bij Borussia Dortmund, onder andere door zijn gedrag op het trainingsveld van de club. Hoewel de clubleiding liet weten achter de voormalig directeur van Ajax te blijven staan, kan Leon ten Voorde maar één conclusie trekken: 'Die man is knettergek.'

Afgelopen zondag kwam het Duitse BILD met een artikel over Mislintat, waarin stond dat de Duitser snel ontslagen leek te gaan worden bij Dortmund. Hij zou tijdens een training het veld op zijn gelopen en voor de televisiecamera's zijn gaan staan. Trainer Nuri Sahin heeft een waarschuwing uitgedeeld voor deze actie. Ook zou Mislintat dominant gedrag vertonen en zou zijn werkwijze rondom transfer allerminst gewaardeerd worden.

Sky Sports Duitsland meldde dinsdag dat Mislintat nog niet voor zijn baan hoeft te vrezen. De clubleiding is achter de technische man gaan staan: Lars Ricken en Hans-Joachim Watzke zien nog niet voldoende reden om nu al afscheid te nemen van Mislintat, die pas drie maanden bij de club actief is.

Tijdens de AD Voetbalpodcast reageert journalist Leon ten Voorde op de moeizame situatie in Dortmund. "Je kunt alles van BILD zeggen en we vinden ook van alles van BILD, maar dit soort dingen weten ze als geen ander. Het komt allemaal vanuit binnen de club zelf, daar wordt gelekt. Oftewel: het klopt gewoon. Ze gooien wel wat olie op het vuur, daar staan ze om bekend. Maar dit verhaal komt in Amsterdam bekend voor. Hij haalt de kerst niet. Verstandige mensen zouden even rustig aan doen, maar als dit klopt, dan zit het in die man. En dan is 'ie knettergek."

