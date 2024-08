‘Plottwist in situatie rondom Mislintat: directeuren zien geen reden voor ontslag’

Sven Mislintat lijkt vooralsnog niet te hoeven vrezen voor zijn baan als technisch directeur bij Borussia Dortmund, meldt het Duitse Sky Sport. Zondagavond kwam BILD met het bericht dat een ontslag aanstaande was voor Mislintat vanwege een onhoudbare werksituatie. Directeuren Lars Ricken en Hans-Joachim Watzke zien momenteel nog geen reden voor ontslag.

De verstandhouding tussen Mislintat en trainer Nuri Sahin zou verstoord zijn. Sahin heeft Mislintat zelfs de toegang tot het trainingsveld ontzegd, zo klinkt het. Onlangs zou Mislintat tijdens een training in Brackel het veld op zijn gelopen en voor televisiecamera’s zijn gaan staan. Sahin reageerde boos en deelde Mislintat een waarschuwing uit. Daarnaast zou het ‘dominante gedrag’ van Mislintat ervoor hebben gezorgd dat discussies over transfers niet mogelijk zijn. Sterker nog: de technisch directeur probeert transfers erdoorheen te duwen.

Bij Dortmund zijn ze het ook niet altijd eens over bepaalde aankopen, weet Sky te melden. Zo is er onmin over het aantrekken van Waldemar Anton, Pascal Groß en Yan Couto zorgden voor irritaties. De deals met Anton en Groß worden toegeschreven aan Mislintat, terwijl die van Couto en toptalent Justin Lerma Kehl zijn geregeld door sportief directeur Sebastian Kehl. Een mogelijke overgang van Maximilian Beier, waar die Borussen hard aan werken staat bovendien onder druk.

De transfer van Rayan Cherki van Olympique Lyon naar Borussia Dortmund heeft intern zelfs geleid tot ruzies. Niet iedereen was het eens met de komst van de Franse aanvallende middenvelder. Deze transfer was uiteindelijk ook de oorzaak van een flinke ruzie tussen Mislintat en nieuwbakken trainer Nuri Sahin.

Hoewel Mislintat dus voor veel onrust zorgt bij de Duitse topclub, lijkt het vooralsnog niet dat de voormalig technisch directeur van Ajax het veld hoeft te ruimen. Volgens Sky voelen de directeuren Ricken en Watzke nog geen noodzaak om afscheid te nemen te de ‘dominante’ Mislintat. Het Duitse medium heeft Borussia Dortmund om een reactie gevraagd over deze situatie, maar de club hult zich in nevelen.

