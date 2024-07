‘Borussia Dortmund laat gesprekken met PSV lopen, transfertarget te duur bevonden’

De transfer van naar Borussia Dortmund is voorlopig van tafel, zo weet het Duitse Sky. De Champions League-finalist struikelt over de vraagprijs die PSV hanteert voor de middenvelder.

Halverwege juni kwam naar buiten dat Borussia Dortmund Jerdy Schouten op het lijstje heeft staan als mogelijke versterking voor het middenveld. De PSV’er zou daarbij wel tweede keuze zijn achter Pascal Groß. Inmiddels heeft de nummer vijf van het afgelopen Bundesliga-seizoen de interesse voor de Oranje-international laten varen.

Volgens het Duitse Sky is nieuwe trainer Nuri Sahin wel nog altijd erg onder de indruk van de Nederlander, maar lijkt het erop dat een transfer er niet van gaat komen. Er is de afgelopen periode wel contact geweest over een overstap van de middenvelder, maar hij blijkt te duur voor Die Borussen. PSV zou een bedrag van minstens dertig miljoen euro voor Schouten verlangen.

Schouten maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar PSV en ontpopte zich direct tot een onmisbare schakel in het elftal van Peter Bosz. De keuzeheer ging er stiekem al een beetje vanuit dat Schouten, die nog tot medio 2029 vastligt, langer in Eindhoven zou blijven. “Ik denk dat maar heel weinig clubs kunnen betalen wat wij voor Jerdy zouden willen hebben, als er echt interesse is”, liet Bosz zich ruim een week geleden optekenen door het Eindhovens Dagblad.

Ein Transfer von Jerdy Schouten (27/🇳🇱) zum #BVB ist nach Sky Infos aktuell vom Tisch. ❌



Der Holländer wird von Coach Nuri Sahin sehr geschätzt, es gab regen Kontakt. Aber: zu teuer. PSV Eindhoven soll deutlich über €30m für den Mittelfeldspieler fordern. ⚫️🟡 @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) July 22, 2024

