Bosz verwacht sterkhouder ook volgend seizoen: ‘Weinig clubs die kunnen betalen wat wij willen hebben’

Peter Bosz maakt zich weinig zorgen over het aanblijven van . De middenvelder was afgelopen seizoen één van de belangrijkste schakels in de kampioensploeg van PSV en maakte ook op het Europees Kampioenschap indruk. Volgens zijn trainer kunnen de meeste clubs hem niet betalen.

Bosz maakt zich niet druk om een eventueel vertrek van Schouten, die in de zomer van 2023 overkwam van Bologna en voor vijf seizoenen tekende bij PSV. “Hij heeft hier nog een contract voor vier jaar”, geeft de keuzeheer aan in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Ik vond hem ook de beste op het EK, omdat hij anderen beter laat spelen.”

Toch ziet de oefenmeester in dat het spel van Schouten op het EK best voor interesse kan zorgen. “Ik denk dat maar heel weinig clubs kunnen betalen wat wij voor Jerdy zouden willen hebben, als er echt interesse is”, laat hij zich uit. Begin deze week kwam naar buiten dat PSV de absolute hoofdprijs verlangt voor de middenvelder. Het ED onthulde toen dat ‘een prijs van 40 of 50 miljoen euro misschien wel aan de onderkant van de verwachtingen ligt’.

Hoewel Schouten dus pas een seizoen bij PSV speelt, is hij nu al onmisbaar voor de ploeg van Bosz. In veertig duels voor de Eindhovenaren kwam hij vier keer tot scoren en gaf hij nog geen assists, maar het is vooral zijn spel als controleur waarmee hij indruk maakt.

