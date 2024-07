PSV hangt gigantisch prijskaartje aan Oranje-uitblinker Jerdy Schouten: 'Tien tot twaalf clubs kunnen hem misschien betalen'

PSV gaat er alles aan doen om ook komend seizoen te kunnen beschikken over . De middenvelder maakt op het Europees Kampioenschap in Duitsland indruk als onbetwiste basisspeler in het Nederlands elftal, maar geïnteresseerde clubs zullen een astronomisch bod in Eindhoven moeten neerleggen om de kampioen van Nederland te bewegen tot een vroegtijdig afscheid.

Afgelopen zomer telde PSV niet minder dan vijftien miljoen euro neer om Schouten over te nemen van het Italiaanse Bologna. De oud-speler van ADO Den Haag en Excelsior zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2028 aan de Brabanders bindt en maakte het vertrouwen in zijn debuutjaar meer dan waar. Met Schouten als anker op het middenveld - en in topwedstrijden soms als centrale verdediger - werd PSV afgetekend kampioen van Nederland én overwinterde het in de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Op het EK blijft Schouten bovendien imponeren, waardoor verscheidene clubs in grotere Europese competities hem in het vizier hebben. Clubwatcher Rik Elfrink schrijft in het Eindhovens Dagblad dat Borussia Dortmund en Juventus de middenvelder graag zien komen. Als Schouten morgen (woensdag) in de halve finale tegen Engeland opnieuw een goede indruk weet te maken, dan moet PSV volgens Elfrink 'serieuzer dan nu rekening gaan houden met een vertrek'. "Op dat moment worden de clubs wakker die hem daadwerkelijk kunnen betalen", weet de journalist.

"Maar PSV wil deze zomer de huid zo duur verkopen, dat een prijs van 40 of 50 miljoen euro misschien wel aan de onderkant van de verwachtingen ligt. Dat betekent dat pakweg tien tot twaalf clubs hem misschien kunnen betalen", schrijft Elfrink. Het is volgens de clubwatcher op dit moment echter 'veel aannemelijker' dat de Eindhovenaren Schouten met een verbeterd contract uit handen van de geïnteresseerde clubs gaan proberen te houden. De verrichtingen van de speler in Duitsland zullen in dat opzicht cruciaal zijn, zo voorziet Elfrink: "Als er dit EK nog hele bijzondere dingen gebeuren met hem en Oranje en hij ook tegen de toplanden blijft uitblinken? Alleen dan lijkt het verblijf van Schouten tot een seizoen beperkt te blijven. Komende week kijken veel PSV’ers alleen al daarom in spanning mee."

