Sven Mislintat kreeg ook in dienst van Arsenal pijnlijke bijnaam

Sven Mislintat kreeg volgens De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan ook tijdens zijn dienstverband bij Arsenal een pijnlijke bijnaam. De huidige directeur voetbalzaken van Ajax zou bij de Londense club Missing Twat zijn genoemd.

Dat vertelt Van der Kraan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Eén van de grappigste dingen die ik de 48 uur voorbij heb horen komen, kwam uit Londen van mensen van Arsenal. Wij hebben hier natuurlijk al de bijnaam Sven Misluktat voorbij horen komen. Ik wist helemaal niet dat zijn bijnaam daar Missing Twat was. Twat is natuurlijk een heel lelijk woord dat neigt naar ‘klootzak’.”

Artikel gaat verder onder video

Van der Kraan legt uit dat Mislintat – volgens veel werknemers van Arsenal – weinig zichtbaar was bij de Engelse club. “Zij vroegen zich altijd af waar hij uithing. Hij was overal op de wereld, maar de scoutingsrapporten van spelers zagen ze niet terug. De scoutingsrapporteren die Arsenal al had, negeerde hij. Hij haalde toch zijn eigen spelers. Ook daar.”

Mislintat was tussen eind 2017 en begin 2019 als head of recruitment werkzaam bij Arsenal. Bij Ajax is de Duitser sinds mei in dienst. Deze zomer haalde hij twaalf nieuwe, veelal onbekende, spelers naar Amsterdam. Deze week raakte Mislintat in opspraak vanwege mogelijke belangenverstrengeling.