In Amsterdam klinkt er een heldere conclusie over de 'strijd' tussen Priske en De Wolf

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese sprak daags na het duel met Bayern München in de Champions League zijn vertrouwen uit in Brian Priske en maakte daarmee een einde aan de geruchten over een mogelijk ontslag van de hoofdtrainer. Maar twee weken later staat de Deen opnieuw onder flinke druk. Henk Spaan concludeert na het bekerduel tussen PSV en Feyenoord (2-0) in ieder geval dat Priske en zijn assistenten ‘het gevecht’ met John de Wolf hebben ‘verloren’ en sluit zelfs niet uit dat we De Wolf binnenkort als hoofdtrainer op de Rotterdamse bank zien.

Feyenoord boekte op woensdag 22 januari een even verrassende als sensationele 3-0 overwinning op Bayern München, maar over die prestatie ging het nauwelijks. In de aanloop naar de aftrap in De Kuip kwam vanuit Denemarken het bericht overgewaaid dat Priske ongeacht het resultaat zou worden ontslagen door Feyenoord. De resultaten in de Eredivisie waren ondermaats en in zijn staf was er naar verluidt sprake van onderlinge spanningen. Zo zouden Priske en De Wolf niet met elkaar door één deur kunnen en had de hoofdtrainer volgens verschillende media zelfs aangedrongen op het vertrek van De Wolf. Dat was voor Feyenoord echter geen optie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hanegem weet wie geroddeld heeft bij Feyenoord: ‘Wegwezen!’

Na de overwinning op Bayern München was het wachten op het ontslag van Priske, maar Te Kloese sprak tóch zijn vertrouwen in hem uit. De Deen uitte een week later zijn frustraties op een persconferentie en gaf aan dat het ‘logisch’ is dat in een nieuw gevormde technische staf niet alles gaat zoals iedereen zou willen. Dat was een dag voor de ontluisterende 6-1 nederlaag bij LOSC Lille, die werd gevolgd door een verliespartij in De Klassieker tegen Ajax én bekeruitschakeling door PSV. De druk op Priske is daardoor flink toegenomen. Maar volgens Spaan zijn de mensen thuis niet alleen benieuwd naar de toekomst van de Deen.

“De kijker thuis zat zich af te vragen wat De Wolf nog steeds deed op de bank van Feyenoord. Moest hij niet weg van Priske?”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. “Dat gevecht lijkt dus verloren door de Denen. De kans bestaat dat over niet al te lange tijd John de Wolf niet alleen op de bank zit, maar tevens ijsbeert en gebaart langs de lij als de nieuwe hoofdtrainer van deze club in nood. Qua rampscenario’s kan alles natuurlijk altijd erger”, zo klinkt het. De Wolf liet zich woensdagavond tijdens de bekerwedstrijd tegen PSV al flink gelden. Hij kon er met zijn hoofd niet bij dat de 1-0 van Johan Bakayoko was goedgekeurd en besloot na het rustsignaal verhaal te halen bij scheidsrechter Pol van Boekel. Na afloop richtte de ‘cultuurbewaker’ van Feyenoord zich op social media nogmaals tot de arbiter.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Te Kloese wil één ding niet hardop zeggen over Priske: 'Het moet goed met de club gaan, Hans'

Dennis te Kloese sprak voorafgaand aan het bekerduel van Feyenoord met PSV een duidelijke ambitie voor de tweede seizoenshelft uit.