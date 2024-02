Overmars verbijsterd door Ajax-transfer Mislintat: 'Ik dacht: godver, wat halen ze in huis?!'

Marc Overmars reageert tegenover de NOS op de transfer die zijn opvolger bij Ajax, Sven Mislintat, afgelopen zomer met zijn huidige werkgever Royal Antwerp FC sloot. Voor een initieel bedrag van 12,5 miljoen euro (dat door bonussen nog eens met twee miljoen kan oplopen) namen de Amsterdammers verdediger over van de Belgisch kampioen, tot verbijstering van Overmars.

Overmars onthult dat hij zich afzijdig heeft gehouden toen zijn vorige club zich in Antwerp meldde voor de Argentijn, die momenteel zwaar geblesseerd is en mogelijk zelfs een jaar niet kan voetballen: "Ik zei tegen mijn collega: 'Ik wil me er een beetje buiten houden. Doe jij maar het contact met de mensen die op kantoor zitten, de afwikkeling enzovoorts." De onderhandelingen met Mislintat noemt Overmars tot twee keer toe 'heel bizar'. "Ik heb Mislintat één berichtje gestuurd: 'Dit moet het zijn.' Het was de snelste deal ooit. Maar voor mij was het ook moeilijk, omdat ik dacht: godver, wat halen ze in huis?!"

Daarmee doelt hij op de kwaliteiten van de speler, die hij een jaar eerder voor 4,4 miljoen euro had gekocht van de Argentijnse topclub Boca Juniors. "Je moet iets verkopen aan de club waar je van houdt. Bij Ávila dacht ik: hij is niet een typische Ajax-speler", zegt Overmars nu. Bovendien zou ook de speler zelf zijn twijfels hebben gehad: "Hij stond zelf ook in dubio. Hij was een speler die in de spelersgroep echt geliefd was."

De transfer kwam er dus tóch, Overmars noemde zijn vraagprijs en Mislintat ging daarmee akkoord. "Het is niet Marc Overmars die dat beslist", benadrukt Overmars nu. Ávila begon vervolgens aan een weinig succesvolle periode in Amsterdam, namens Ajax kwam hij vooralsnog acht keer in actie in de hoofdmacht. Zijn laatste basisplaats dateert van 17 december, toen de Amsterdammers op een historische avond uit de KNVB Beker werden gewipt door derdedivisionist USV Hercules. Daarna raakte hij op de training zwaargeblesseerd aan een knie, Ajax maakte vorige week bekend dat de verdediger negen tot twaalf maanden revalidatie te wachten staat.