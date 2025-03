Ex-speler van Ajax (23) treft schikking in verkrachtingszaak

Er is een einde gekomen aan de rechtszaak waarin oud-Ajacied (23) werd beschuldigd van verkrachting. Warmerdam en het vermeende slachtoffer stuurden gezamenlijk een verklaring naar De Telegraaf, waarin staat dat er een schikking is getroffen.

In februari 2022 werd in het YouTube-programma Roddelpraat met Jan Roos en Dennis Schouten bekendgemaakt dat er een vrouw melding had gemaakt van een verkrachting. In april volgde een aangifte. Het voorval zou zich in de zomer van 2021 hebben voorgedaan, toen de vrouw achttien jaar was. Op dat moment was Warmerdam onderdeel van de Ajax-jeugd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: KNVB komt met supporterskaart: Ajax-fans wijd verspreid over het land

Inmiddels, bijna vier jaar na het vermeende voorval, hebben Warmerdam en de vrouw een schikking getroffen. In een verklaring staat geschreven dat Warmerdam, die sinds 2023 voor de Graafschap speelt, en het vermeende slachtoffer samen een mediationtraject zijn aangegaan. Het voorval is daarin besproken en daaruit volgt nu dus een schikking.

Warmerdam en het vermeende slachtoffer brengen verder het volgende naar buiten, zonder op verdere details in te gaan: “De mediation heeft beiden in staat gesteld om een oplossing te vinden die bijdraagt aan het herstelproces van het slachtoffer. Daarmee komt er een einde aan deze langslepende en emotionele strafzaak, waarbij verdere emotionele schade voor het slachtoffer wordt voorkomen en er ruimte ontstaat voor herstel.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, raakte onlangs in conflict met de UEFA. Dat had alles te maken met een wedstrijd van Ajax. 🔗

👉 "Het verhaal gaat dat Marc Overmars z’n eigen spel in Van Axel Dongen terugzag. Maar komt het er ooit nog uit?" 🔗

👉 Francesco Farioli weet: dit is het domste wat Ajax nu kan doen. "We zijn vanaf het begin al duidelijk." 🔗

👉 De vader van Abdelhak Nouri komt bij RTL Boulevard met een mooie gezondheidsupdate over zijn zoon. 🔗