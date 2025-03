'Miskoop eerste klas' laat zich uit over basisplaats bij Ajax in topper tegen PSV

bereidt zich voor op een basisplaats bij Ajax in de kraker tegen PSV van komende zondag. Dat geeft hij aan in gesprek met Het Parool. De Braziliaan kwam begin februari over van Real Valladolid en staat in Eindhoven mogelijk voor zijn grootste uitdaging tot nu toe in Amsterdamse dienst: in bedwang houden.

Ajax-trainer Francesco Farioli moet voor het duel met PSV in Eindhoven een puzzel leggen. De Italiaan kan geen beroep doen op Anton Gaaei. De Deen beleefde een rampzalig eerste seizoen in Amsterdam, maar heeft zich de afgelopen maanden sterk ontwikkeld en is regelmatig belangrijk geweest voor zijn ploeg. Dat was hij ook in de recente thuiswedstrijd tegen AZ met een doelpunt, maar daarin kreeg hij ook een directe rode kaart. Daardoor mist Gaaei de kraker tegen PSV. Farioli moet dus een andere rechtsback aanwijzen.

Artikel gaat verder onder video

Rosa is de logische vervanger van Gaaei. Ajax nam de Braziliaan begin februari over van Real Valladolid. Hij kwam vooralsnog vijf keer in actie voor de Amsterdammers, waarvan twee keer als basisspeler (beide keren tegen Union Sint-Gillis in de Europa League). Een overtuigende indruk heeft Rosa echter nog niet kunnen achterlaten. Aad de Mos noemde hem onlangs zelfs al ‘een miskoop eerste klas’. Of Farioli het zondag tegen PSV aandurft om Rosa op te stellen, zal moeten blijken. In gesprek met Het Parool krijgt de back de vraag of hij gaat spelen. “Dat weet ik niet, maar ik bereid me er wel op voor dat het mogelijk is. Het is waarschijnlijk een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Ik probeer er rustig onder te blijven”, zo reageert hij.

LEES OOK: Farioli bevestigt twee dagen voor de kraker tegen PSV: Ajax heeft 'wonder' niet kunnen verrichten

Tegenover Noa Lang

Mocht Rosa zondag een basisplaats hebben, dan staat hij naar alle waarschijnlijkheid tegenover Lang. De aanvaller is dit seizoen een van de smaakmakers bij PSV en kwam zondag nog in actie voor het Nederlands elftal tegen Spanje. Rosa lijkt niet meteen onder de indruk. “Ja, in La Liga speelde ik met Valladolid ook tegen grote clubs met bekende buitenspelers. Bij Barcelona trof ik Lamine Yamal. Bij Real Madrid waren het Brahim Díaz en Rodrygo. En bij Juventus speelde ik op de training geregeld tegen Ronaldo”, reageert Rosa op de vraag of hij ‘ervaring heeft met gerenommeerde tegenstanders’. “Mijn eerste vriendschappelijke wedstrijd voor Juventus herinner ik me nog goed. Het is een traditie dat de beloften bij aanvang van het seizoen tegen het eerste elftal spelen op het landgoed van de familie Agnelli in Villar Perosa, op veertig kilometer van Turijn. Die wedstrijd duurt een uurtje.”

Rosa was toen achttien jaar. “Ik kwam net binnen bij Juventus en ik speelde eerst tegen Ronaldo en daarna tegen Douglas Costa en Alex Sandro. Dat was even wennen”, zegt Rosa. De vleugelverdediger verliet in de zomer van 2018 zijn thuisland Brazilië voor een avontuur in Europa. Voor Juventus speelde hij geen minuut in de hoofdmacht. In 2021 vertrok hij naar Spanje, waar hij uiteindelijk tachtig wedstrijden zou spelen voor Real Valladolid.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Oliver Edvardsen en de Johan Cruijff ArenA blijken vooralsnog een goede match. De aanvaller moet even slikken als hij een indrukwekkende statistiek hoort. 🔗

👉 Ajax baalt er nog altijd van dat Jeppe Kjær de verwachtingen van de club niet kon waarmaken. "Ik was zó overtuigd van zijn kwaliteiten." 🔗

👉 Ajax-icoon Jan Vertonghen (37) heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst als voetballer. 🔗

👉 Frank de Boer, de oud-trainer van Ajax, komt met harde woorden over het veldspel onder Francesco Farioli. "Het is soms niet om aan te gluren." 🔗

👉 Samen met PSV strijdt Ajax om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗