Van Hanegem verbaast zich over 'bange Ajacieden' voorafgaand aan kraker tegen PSV

Willem van Hanegem spreekt voorafgaand aan de Eredivisiekraker tussen PSV en Ajax zijn verbazing uit over de geluiden die hij opvangt. Volgens De Kromme zijn de Ajacieden die hij spreekt 'allemaal een beetje bang' voorafgaand aan het treffen in het Philips Stadion.

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad zegt Van Hanegem: "Weet je wat gek is? Ik kom een aantal mensen tegen en ze zijn allemaal een beetje bang, die Ajacieden. Als je er zo dichtbij zit, dan ga je die wedstrijd toch niet verliezen?" De Amsterdammers gaan momenteel met een voorsprong van zes punten aan de leiding in de Eredivisie, na zondagmiddag zullen dat er respectievelijk negen (bij een overwinning van Ajax), nog steeds zes (bij een gelijkspel) of drie (bij winst voor PSV) zijn.

Van Hanegem stelt dat het lastig te voorspellen is wie er zondag aan het langste eind trekt, maar: "Ik denk niet dat PSV zomaar die wedstrijd wint, echt niet", aldus het Feyenoord-icoon. Wat dat betreft is zijn 'eigen' club een goed voorbeeld van de vreemde dingen die hij dit seizoen ziet gebeuren: "We zien wel vaker wedstrijden waarvan we denken: hoe is het in godsnaam mogelijk? Je begrijpt het niet, maar dit seizoen gebeuren allemaal van dat soort dingen, ook bij Feyenoord. Wedstrijden winnen tegen Europese toppers en tegen een niet zo bijzonder elftal win je niet."

