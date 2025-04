Ajax ziet nog twee spelers terugkeren en hint op rentree van Pasveer: 'Back on track'

Niet alleen Wout Weghorst heeft de groepstraining hervat bij Ajax, ook en hebben zich dinsdag gemeld op het trainingsveld op De Toekomst. Dat blijkt uit beelden van Ajax op X, waarbij ook gehint wordt op een mogelijke rentree van Pasveer.

Pasveer raakte begin maart in de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League geblesseerd. De geroutineerde doelman maakte een prime indruk, maar moest halverwege de eerste helft zichtbaar aangeslagen het veld verlaten. Na een vrij onschuldige pass op Jorrel Hato greep Pasveer naar zijn lies. De 41-jarige doelman wreef over de spier, keek moeilijk naar de zijkant en ging er volgens bij zitten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opsteker voor Farioli: sterkhouder hervat groepstraining bij Ajax

Daags na de wedstrijd werd duidelijk dat Pasveer een liesblessure heeft opgelopen en er enkele weken uit zo liggen. De doelman gaf vorige week al te kennen redelijk op schema te liggen en dat hij hoopte er snel weer bij te zijn. Via X lijkt Ajax te hinten op een rentree van de 41-jarige Tukker. "Back on track - Remko Pasveer", plaatst de Amsterdamse club bij een foto van de doelman op X. Of Pasveer inderdaad weer inzetbaar is zal moeten blijken. De voorbije weken werd hij vervangen door de Braziliaan Matheus Lima Magalhães.

LEES OOK: Huldiging van Ajax mogelijk niet op het Museumplein

Regeer ook weer terug bij Ajax

Naast Pasveer is ook Regeer weer teruggekeerd op het trainingsveld bij Ajax. De middenvelder annex rechtsback werd afgelopen winter teruggehaald van FC Twente, nadat hij de jeugdopleiding bij Ajax had doorlopen. Veel plezier heeft trainer Francesco Farioli nog niet gehad van Regeer, want na één duel spelen raakte de jeugdinternational op de training geblesseerd aan zijn enkel.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Twee Studio Voetbal-gasten oogden diep bedroefd en 'verslagen' na de zege Ajax op PSV. 🔗

👉 Ajax baalt er nog altijd van dat Jeppe Kjær de verwachtingen van de club niet kon waarmaken. "Ik was zó overtuigd van zijn kwaliteiten." 🔗

👉 Ajax reageert op de verhalen over een mogelijke terugkeer van Christian Eriksen, die bijna transfervrij is. 🔗

👉 Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover. 🔗

👉 Hélène Hendriks liet Jack van Gelder bij De Oranjezondag schrikken met een vraag over PSV - Ajax 🔗