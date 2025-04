Opsteker voor Farioli: sterkhouder hervat groepstraining bij Ajax

Goed nieuws voor Ajax en Francesco Farioli: heeft de groepstraining bij Ajax weer hervat. Dat blijkt uit beelden die de koploper van de Eredivisie heeft gedeeld via social media. Of de 32-jarige spits komende zondag in de competitiewedstrijd tegen NAC Breda alweer in actie kan komen, is nog niet bekend.

Weghorst raakte geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-2) op 9 februari. De boomlange spits kwam als invaller binnen de lijnen en had een cruciaal aandeel in de overwinning van de Amsterdammers. Weghorst verdiende een strafschop na een overtreding op hem, die gemist werd door Berghuis maar op aangeven van diezelfde Berghuis frommelde Weghorst de bal alsnog tegen de touwen. In de blessuretijd verzorgde de Oranje-international de assist op de treffer van Christian Rasmussen.

Weghorst speelde sinds de uitwedstrijd in Sittard geen minuut meer in het Ajax-shirt en mikte op een terugkeer in de wedstrijdselectie van Ajax tijdens de wedstrijd bij Eintracht Frankfurt. Dit bleek niet haalbaar, waarna het vizier ging op AZ-thuis. Ook dit duel kwam te vroeg, waarna Ajax tijd 'kocht' door de rentree van Weghorst over de interlandperiode heen te tillen. De boomlange spits wist het duel met PSV echter ook niet te halen.

Terugkeer Weghorst komt Ajax goed uit

Een spoedige rentree van Weghorst zou Farioli bovendien niet al te slecht uitkomen. Brian Brobbey ontving afgelopen zondag zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor automatisch geschorst voor de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Mits fit lijkt Weghorst de logische vervanger voor de spits, anders is het flink puzzelen voor Farioli.

