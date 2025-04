Ajax-fan zorgt voor hilariteit met reactie na zege op PSV

Een reactie van een supporter van Ajax na de overwinning op PSV (0-2) leidde maandagavond tot hilariteit in het satirische programma LUBACH. De fan gaf een interview aan AT5 waarin hij volgens Arjen Lubach sprak als een voetballer.

“Gisteren won Ajax van PSV en nu worden ze waarschijnlijk kampioen”, leidde Lubach de video in. “In Amsterdam was iedereen blij natuurlijk. We luisteren even naar een fan van Ajax. Of nou ja, hij denkt zelf volgens mij dat hij een speler is.”

De fan stond AT5 te woord vanuit het Chris Scholten Café in De Pijp. “Deze is heerlijk, deze hadden we nodig”, zei hij. “Ik moet zeggen: de afgelopen weken zat ik toch wel een beetje in spanning richting deze wedstrijd. Maar nu hij is geweest, met een goed resultaat, ben ik heel blij.”

Ook het publiek bij Lubach moest lachen om het interview. De presentator grapte nog: “Ja, het eerste kwartier was moeilijk, toen stond ie op de verkeerde zender, maar daarna hebben we ons goed herpakt.”

