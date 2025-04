Huldiging van Ajax mogelijk niet op het Museumplein

Het is momenteel onzeker of de huldiging van Ajax na het mogelijke kampioenschap zal plaatsvinden op het Museumplein. De Telegraaf weet namelijk te melden dat er op het iconische plein een ander evenement plaatsvindt, gelijktijdig met de laatste drie speelronden van de Eredivisie. Het Mahler Festival wordt namelijk gehouden van 11 tot en met 18 mei.

Ajax boekte afgelopen weekend een knappe 0-2 zege op directe concurrent PSV en heeft daarmee de voorsprong uitgebreid naar negen punten op de regerend landskampioen. Met nog zeven speelronden te gaan dit seizoen lijkt de kans klein dat de ploeg van Francesco Farioli deze nog uit handen gaat geven. Burgemeester Femke Halsema gaf eerder al te kennen dat als het zover komt, dat zij een voorkeur heeft voor een huldiging op het Museumplein.

De kans bestaat dat Ajax in de periode van het Mahler Festival kampioen wordt. De Amsterdammers spelen in de periode van het concert tegen NEC (11 mei), FC Groningen (14 mei) en FC Twente (18 mei). Mocht Ajax na de duels van 11 of 14 mei kampioen worden, dan komen de feestelijkheden mogen in de knel met de viering van het Mahler Festival. Bij een kampioenschap op 18 mei is daar geen sprake van. Over het algemeen wordt een kampioensfeest gevierd op de dag nadat de landstitel officieel is veiliggesteld.

Tijdens de derde editie van het Mahler Festival, de eerste in dertig jaar tijd, wordt het oeuvre van de Oostenrijke componist Gustav Mahler gevierd. De concerten, die allemaal uitverkocht zijn, worden gehouden in het Concertgebouw, maar kunnen ook op het Museumplein worden gevolgd. Dit is dan in het zogeheten Mahler Paviljoen, waar 2.000 mensen kunnen plaatsnemen.

Gemeente Amsterdam maakt zich nog niet al te druk

Zowel de gemeente Amsterdam als het Concertgebouw lijken zich vooralsnog niet heel erg druk te maken over een mogelijke botsing van de twee evenementen. "We volgen Ajax op de voet en ze doen het natuurlijk fantastisch. Dus zonder het te willen jinxen, gaan we natuurlijk niet pas op het allerlaatste moment nadenken over een scenario voor een mogelijke huldiging", laat de gemeente weten tegenover AT5.

"Zoals altijd bereiden we ons zodra dat nodig is voor en treffen alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn, zodat we snel kunnen schakelen als dat scenario zich voordoet", aldus de woordvoerder, die geen antwoord kan geven op het feit of de huldiging van Ajax en het Mahler Festival gelijktijdig kunnen plaatsvinden op het Museumplein.

Een woordvoerder van het Mahler Festival geeft aan in nauw contact te staan met de gemeente Amsterdam over de organisatie van het festival. Wel lijkt het erop dat alle partijen baat hebben bij een kampioensfeest voordat het Mahler Festival van start gaan. Om dat voor elkaar te krijgen zal Ajax voor de 32ste speelronde van de Eredivisie nog drie punten uit moeten lopen op PSV.

