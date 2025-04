KNVB start onderzoek naar matchfixing na verdachte beelden

De KNVB is een onderzoek begonnen naar mogelijke matchfixing bij een zaalvoetbalduel tussen ZVC Veenendaal en DZV. De thuisploeg stond bij rust met 3-2 voor, maar verloor met 3-23. 21 tegentreffers in twintig minuten zuivere speeltijd. Een concurrent had vermoedens van matchfixing en kaartte dit aan bij de KNVB, dat nu een onderzoek is gestart.

Bij de wedstrijd tussen ZVC Veenendaal en DZV uit Den Bosch heeft zich afgelopen weekend een bizar scenario onttrokken. De thuisploeg stond bij rust met 3-2 voor, maar verloor de wedstrijd nog met 3-23. “Een keeper die, zonder dat de stand aanleiding geeft, mee naar voren gaat, een leeg goal achterlatend. Veel cruciaal balverlies. Bijzonder slap verdedigen. Het gebeurt in het zaalvoetbalduel op hoog niveau: eerste divisie”, schrijft het Algemeen Dagblad naar aanleiding van de beelden van het duel.

In de eerste divisie was DZV in een strijd beland met SC Olympic om de periodetitel, die recht geeft op een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Beide ploegen hadden evenveel punten, maar het doelsaldo van Olympic was veel beter. Dat ZVC in twintig minuten liefst 21 keer moest incasseren, waardoor DZV er met de periodetitel vandoor ging, zorgt voor grote verontwaardiging bij Olympic-aanvoerder Redouan Eddarkaoui. “Iedere minuut een tegengoal, dat kan normaal gesproken niet op ons niveau. Hier moet en gaat de KNVB naar kijken”, laat hij weten aan het AD.

ZVC-trainer Hicham Saidi, die niet in Nederland was bij het betreffende duel, geeft aan dat de matchfixing-beschuldiging nergens op slaat. “Het was onze slechtste wedstrijd ooit, maar we hebben het niet laten lopen”, legt hij uit. “Grote uitslagen komen vaker voor in zaalvoetbal, ook op hoog niveau.” Zo noemt hij een recente wedstrijd uit de Eredivisie als voorbeeld, toen Tigers Roermond met 18-1 won van Heracles Almelo. Maandag heeft de KNVB laten weten dat de onafhankelijk aanklager een onderzoek is gestart. Eddarkaoui en Saidi hebben beiden vertrouwen in een goede afloop.

