Jan Joost van Gangelen kijkt op van persconferentie in aanloop naar PSV - Feyenoord

Brian Priske draagt op onnodige wijze bij aan de voortdurende discussie over de keeperspositie bij Feyenoord, vinden de analisten van ESPN. De trainer wilde in de aanloop naar de topper tegen PSV niet prijsgeven wie onder de lat staat. Volgens Jan Joost van Gangelen is zijn uitspraak ‘vragen om gezeik’.

Priske wilde zijn collega Peter Bosz niet wijzer maken dan hij al is: "Ik heb er geen twijfel over, maar ik ga het hier niet vertellen wie er onder de lat zal staan, net als dat ik niet vertel wie er rechtsback staat", zei de Deen vrijdag op de persconferentie. "Het is bijna kerst, dus ik zou jullie graag een cadeautje te geven, maar dat kan ik helaas niet doen. Ik ben blij met die twee en ook met hoe Justin het dinsdag gedaan heeft. Maar er kijkt ook een tegenstander mee die graag wat inside information wil vergaren. We hebben zondag een goede keeper op doel staan", houdt de trainer zijn kaarten nog even tegen de borst.

De discussie is nieuw leven ingeblazen nadat Bijlow dinsdag op het veld stond in de gewonnen bekerwedstrijd tegen MVV Maastricht (1-2). De uitspraken van Priske werden zaterdagavond belicht bij het ESPN-programma De Eretribune. “Ik vind dit eigenlijk wel een beetje vragen om gezeik, hoe hij reageert. Of is dat niet zo?”, wierp Van Gangelen op. Analist Bram van Polen sloot zich daarbij aan. “Alsof Bosz zich druk maakt om die er gaat keepen bij Feyenoord. Dat denk ik niet. Zeg gewoon wie er gaat keepen, dan haal je die discussie meteen weg.”

'Bijlow kwam goed weg tegen MVV'

Marciano Vink merkt dat de keepersdiscussie als een rode draad door het seizoen van Feyenoord loopt. “Bij elke fout of dubieuze pass van Wellenreuther komt Bijlow ter sprake. Nu heeft Bijlow een prima wedstrijd gekeept tegen MVV, al had hij een keer geluk met een voorzet die over waaide bij de tweede paal. Als die erin was gevallen, dan was Bijlow weer niet goed genoeg.” De analist adviseerde Priske: “Laat het gaan en trek het naar de winterstop. Dan bepaal je het opnieuw in de winterstop. Dan zet je alles weer op nul en ga je kijken wie er begint. Ik zou niet tegen PSV opeens Bijlow erin gooien.”

Van Gangelen reageerde: “Ik ben het helemaal met je eens Marciano, maar dat kan hij toch zeggen?” Dat vond ook Hugo Borst: “Precies, dat moet hij ook doen. Dit moet je niet zeggen.”

Wellenreuther werd afgelopen zomer door Priske uitgeroepen tot eerste doelman van Feyenoord, wat voor achtvoudig Oranje-international Bijlow een bittere pil was. De Duitser had Bijlow de afgelopen twee seizoenen bij blessures weliswaar meermaals langere periodes naar volle tevredenheid vervangen, maar de pikorde bleef altijd ongewijzigd: mits fit, dan speelde Bijlow. Wellenreuther liet in zijn eerste periode als nummer één echter meerdere steken vallen, waarna Priske begin november switchte en Bijlow tegen AZ (3-2 winst) terugkeerde onder de lat. De rentree bleek van korte duur, want door een nieuwe spierblessure keerde Wellenreuther de week daarop alweer terug in het elftal.

