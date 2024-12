Opstelling Feyenoord: Bijlow herovert basisplek, sterspeler ontbreekt door blessure

De opstelling van Feyenoord voor de kraker tegen PSV is bekend. De meest opvallende feiten zijn dat in de basis staat en dat sterspeler vanwege een blessure ontbreekt in de wedstrijdselectie. Het duel begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion. Feyenoord hoopt het gat met PSV te verkleinen tot vier punten en zo de titelstrijd nieuw leven in te blazen.

Bij Feyenoord was het voor de aftrap vooral de vraag wie onder de lat zou staan. Bijlow kreeg dinsdag het vertrouwen in het bekerduel met MVV Maastricht (1-2), maar in de competitie was Timon Wellenreuther de afgelopen weken de eerste keeper. Trainer Brian Priske wilde op de persconferentie van vrijdag nog niets kwijt over zijn keuze onder de lat, maar grijpt vlak voor de jaarwisseling dus terug op Bijlow.

Op het middenveld moet Priske het stellen zonder Hwang, die een blessure overhield aan het bekerduel met MVV Maastricht en wordt vervangen door Ramiz Zerrouki. Ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (5-2) verdwijnen verder Givairo Read en Calvin Stengs uit de basis. Zij beginnen allebei op de bank.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Zerrouki, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Giménez, Paixão

Hoe staan PSV en Feyenoord ervoor in de competitie?

Wil Feyenoord in de tweede seizoenshelft nog een rol van betekenis spelen in de titelstrijd, dan moet de topper tegen PSV drie punten opleveren. De Rotterdammers vinden zich na een wisselvallige eerste seizoenshelft momenteel terug op de vierde plaats. De achterstand op koploper PSV is zeven punten. PSV is echter niet in beste doen. De Eindhovenaren zegevierden afgelopen dinsdag weliswaar met 8-0 tegen de amateurs van Koninklijke HFC, maar gingen in de voorgaande twee wedstrijden onderuit tegen Stade Brest en sc Heerenveen.

Onderlinge historie PSV en Feyenoord

PSV en Feyenoord troffen elkaar dit sezoen al een keer: op 4 augustus openden ze de voetbaljaargang met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het werd een waar spektakelstuk, dat na een 4-4 gelijkspel via strafschoppen eindigde in het voordeel van Feyenoord. In totaal troffen PSV en Feyenoord elkaar 154 keer in competitieverband. Van die wedstrijden wist PSV er 62 te winnen, terwijl Feyenoord 53 keer aan het langste eind trok. 39 keer werd het gelijk. In Eindhoven wint PSV ongeveer vijftig procent van de wedstrijden tegen Feyenoord (77 duels, 39 overwinningen).