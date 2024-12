Opstelling PSV: Peter Bosz kraakt harde noten en verrast op meerdere posities in topper

De opstelling van PSV voor de kraker tegen Feyenoord is bekend. De Eindhovenaren hopen de koppositie te verstevigen en Feyenoord op tien punten achterstand te zetten. Het duel begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion.

Op de persconferentie van vrijdag vertelde trainer Peter Bosz dat Johan Bakayoko een twijfelgeval was voor de wedstrijd. De aanvaller is nog niet van het begin inzetbaar. Jerdy Schouten begint wel in de basis. De middenvelder vierde afgelopen dinsdag in het bekerduel met HFC zijn rentree in de basiself van PSV, na een lange afwezigheid door blessureleed.

Verder zien we dat Bosz heeft gekozen voor Richard Ledezma op de rechtsbackpositie; Rick Karsdorp begint niet in de basis tegen zijn voormalige werkgever. Ook Guus Til en Joey Veerman moeten genoegen nemen met een plek op de bank, aangezien het middenveld bestaat uit Schouten, Ismael Saibari en Malik Tillman. Noa Lang keert ook weer terug in het elftal van de Eindhovenaren en vervangt dus Bakayoko.

Opstelling PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

Bekijk hier de opstelling van Feyenoord voor de topper in Eindhoven!

Hoe staan PSV en Feyenoord ervoor in de competitie?

Wil Feyenoord in de tweede seizoenshelft nog een rol van betekenis spelen in de titelstrijd, dan moet de topper tegen PSV drie punten opleveren. De Rotterdammers vinden zich na een wisselvallige eerste seizoenshelft momenteel terug op de vierde plaats. De achterstand op koploper PSV is zeven punten. PSV is echter niet in beste doen. De Eindhovenaren zegevierden afgelopen dinsdag weliswaar met 8-0 tegen de amateurs van Koninklijke HFC, maar gingen in de voorgaande twee wedstrijden onderuit tegen Stade Brest en sc Heerenveen.

Onderlinge historie PSV en Feyenoord

PSV en Feyenoord troffen elkaar dit sezoen al een keer: op 4 augustus openden ze de voetbaljaargang met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het werd een waar spektakelstuk, dat na een 4-4 gelijkspel via strafschoppen eindigde in het voordeel van Feyenoord. In totaal troffen PSV en Feyenoord elkaar 154 keer in competitieverband. Van die wedstrijden wist PSV er 62 te winnen, terwijl Feyenoord 53 keer aan het langste eind trok. 39 keer werd het gelijk. In Eindhoven wint PSV ongeveer vijftig procent van de wedstrijden tegen Feyenoord (77 duels, 39 overwinningen).

Wat verwacht je van PSV - Feyenoord? Laden... 48.7% Winst PSV 16.7% Gelijkspel 34.5% Winst Feyenoord 359 stemmen

