Koert Westerman: 'PSV'ers belden huilend met hun moeder, ik moest weg'

Koert Westerman heeft geen goed woord over voor zijn tijd bij Talpa. De commentator en presentator was altijd freelancer, behalve in zijn tijd bij het mediabedrijf van John de Mol. Westerman heeft dan ook slechte herinneringen aan die tijd. Zo moest hij na het kampioenschap van PSV in 2007 direct weg na zijn werkzaamheden als commentator.

"Ik ben altijd freelancer geweest. Niet bij Talpa. Het waren de drie slechtste jaren van mijn leven", aldus Westerman in gesprek met het Brabants Dagblad. "Ik kon daar eindelijk commentaar doen van de Eredivisie, geweldig, maar ik móést in dienst. Ik bleek totaal ongeschikt voor een baas. Iemand bepaalde naar welke wedstrijd ik ging. Ik had het maar te doen."

"Ik vond het verschrikkelijk", vervolgt de 59-jarige Westerman, die tegenwoordig werkzaam is als commentator bij ESPN en Viaplay maar ook het darten presenteert bij laatstgenoemde. "Als zenderstem van Talpa moest ik steeds snel terug naar Hilversum om in te spreken. Na die PSV-titel zaten huilende spelers in een hoekje hun moeder te bellen. Daar wil je bij zijn, maar ik was al onderweg. Heel irritant.”

Het was de dag van 'het mirakel van Eindhoven', want niet nummer 1 AZ of nummer 2 Ajax werd kampioen. PSV werd de lachende derde. 'PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven! Het is NIET te geloven!', sprak Westerman destijds als presentator na de 5-1 overwinning van PSV op Vitesse waarmee de Eindhovenaren kampioen werden.

Fragment Westerman in opkomsttune PSV

„Het gaat er nog vaak over", weet de 59-jarige commentator en presentator. "Dat is voor mij het grootst mogelijke compliment. Ik vond het niet leuk dat ik die dag naar PSV moest. AZ of Ajax zou kampioen worden. Het fragment zit nu nog in de opkomsttune van PSV, er zijn documentaires over gemaakt. Mijn vader had nooit een mening over mijn werk. Die avond was de enige keer dat-ie belde na een wedstrijd. Hij zei: dit horen we over honderd jaar nog steeds", besluit Westerman.

