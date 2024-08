Koert Westerman komt tijdens Ajax - Panathinaikos met pijnlijke bijnaam voor Farioli

Koert Westerman heeft het donderdagavond tijdens de return tussen Ajax en Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League opgenomen voor Mike Verweij. De verslaggever van De Telegraaf vroeg zich woensdagmiddag op de persconferentie van Ajax af of Francesco Farioli in de tweede wedstrijd tegen de Grieken wél zijn ‘beste elf’ zou opstellen. Westerman zag Farioli opnieuw opvallende keuzes maken en kwam met een pijnlijke bijnaam op de proppen.

Farioli verbaasde vriend en vijand door zijn opstelling voor de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen op liefst zes posities te wijzigen ten opzichte van het heenduel met Panathinaikos een paar dagen ervoor. Brian Brobbey en Bertrand Traoré begonnen in Griekenland al op de bank en moesten het tegen de Friezen eveneens doen met een invalbeurt. Verweij was na de 0-1 zege van Ajax in Athene al kritisch op de keuzes van Farioli en vroeg zich woensdag op de persconferentie dus af of de Italiaan in de return tegen Panathinaikos wél zijn ‘beste’ spelers zou opstellen.

Farioli was niet onder de indruk van de vraag van Verweij en counterde dat hij elke wedstrijd zijn ‘beste’ elf laat starten. Farioli en de clubwatcher van De Telegraaf kwamen vervolgens in een kleine discussie terecht. Voor het tweede duel met Panathinaikos greep de Italiaan terug op de basiself uit de heenwedstrijd. Brobbey en Traoré begonnen evenals de in de selectie terugkerende Steven Bergwijn op de bank. De 0-1 uit de heenwedstrijd maakte lang het verschil, maar vlak voor tijd ging het toch nog mis voor Ajax. Tetê schoot de ploegen de verlenging in en uiteindelijk moesten er strafschoppen aan te pas komen.

In navolging van Wesley Sneijder keek ook Westerman met verbazing naar de keuzes van Farioli. “Collega Mike Verweij werd, ook op dit medium, belachelijk gemaakt om zijn kritiek op het buiten de basis laten van de beste spelers van Ajax door Farioli. Mike had gewoon gelijk”, zo schreef de commentator van ESPN en Viaplay op X, met speciale vermeldingen voor Brobbey, Steven Berghuis (‘nooit wisselen’) en Bergwijn. Westerman voegde er nog een pijnlijke hashtag aan toe: #Fiascoli, een combinatie van fiasco en Farioli. De keuzes van Farioli kwamen Ajax en de trainer uiteindelijk net niet duur te staan. Na een zenuwslopende strafschoppenreeks trokken de Amsterdammers aan het langste eind en kwalificeerden ze zich voor de play-offs van de Europa League.

