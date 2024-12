Oude vriend klapt uit de school over Johan Derksen

Koert Westerman heeft een boekje open gedaan over Johan Derksen. Het tweetal werkte in het verleden een tijdje samen en dat was volgens de 59-jarige Westerman 'een hele ervaring'. Daarnaast denkt de commentator en presentator, die onder meer te horen en te zien is op ESPN en Viaplay, dat Derksen geen fan van hem is als tafelgast.

Westerman staat bekend als 'de koning van de flauwe woordgrap' en zit dit jaar alweer 25 jaar in het vak. Ondanks zijn leeftijd van bijna zestig jaar, is hij nog lang niet van plan te stoppen als commentator en presentator. In zijn lange loopbaan werkte Westerman met vele mensen samen, waaronder Derksen.

"Met Harry van der Laan had ik een golfrubriek in de VI", vertelt Westerman tegenover het Brabants Dagblad. "Johan Derksen, toen hoofdredacteur, was enthousiast. Ik ging helpen met het maken van het blad en door mijn tv-ervaring belandde ik in de redactie van de talkshow. Ik ben verschillende keren door ‘m gevraagd om adjunct-hoofdredacteur te worden. Hij zag een soort bad guy-good guy in ons."

"Werken voor Johan was een hele ervaring", vervolgt Westerman zijn relaas. "Hij kon heel boos zijn, maar altijd fair. Bij het programma heb ik een paar keer aan tafel gezeten. Johan is geen fan van mij als gast, denk ik. Ik ben te genuanceerd en spreek hem tegen als-ie geen gelijk heeft. Houdt hij niet van.”

Derksen heeft 'autistische trekjes'

Westerman stelt dat Derksen het wel genoeg vond dat het tweetal buurmannen van elkaar was en elkaar eens per week zag op de redactie. "Ik woonde sinds 1998 in Oudewater, hij vond een appartement naast mij. Ik stond vaak te roken in de tuin, hij op het balkon. Konden we naar elkaar zwaaien. Als-ie op vakantie ging, deed ik zijn post. Johan heeft natuurlijk autistische trekjes. Hij ontving alle kranten en ik wist dat-ie het zou waarderen als alles op volgorde zou liggen. Maar ik maakte er expres een bende van", besluit Westerman.

