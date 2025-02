'Spitsenprobleem' Feyenoord en PSV niet vergelijkbaar: 'Dan is er niets aan de hand'

Zowel Feyenoord als PSV ging in de slotfase van de winterse transferperiode nog tevergeefs op zoek naar een extra spits. De Rotterdammers vonden geen (volwaardige) opvolger voor de aan AC Milan verkochte , terwijl PSV naast een vervanger voor de geblesseerd geraakte greep. In zijn column in De Telegraaf stipt Wim Kieft echter een groot verschil aan tussen beide clubs.

Met het vertrek van de Mexicaan Giménez zag Feyenoord-trainer Brian Priske zijn topscorer wegvallen. De Deen heeft Ayase Ueda en Julian Carranza weliswaar nog achter de hand, maar beiden hebben nog niet kunnen bewijzen de kwaliteiten te bezitten om als eerste spits te kunnen fungeren in De Kuip. Feyenoord trok met Stéphano Carillo weliswaar een landgenoot van Giménez aan, maar die lijkt met zijn achttien jaar nog niet klaar voor het grote werk en werd dan ook niet ingeschreven voor de Champions League. PSV hoopte door de blessure van Pepi - die dit seizoen niet meer in actie komt - te elfder ure nog zaken te doen met FC Utrecht, maar kwam met de Domstedelingen niet tot overeenstemming over het overnemen van Noah Ohio.

LEES OOK: Earnest Stewart gaat 'actief op zoek' naar transfervrije spits voor PSV

Kieft schrijft dat de situatie bij PSV een stuk rooskleuriger is dan die bij Feyenoord: "Je kan beter geen tweede spits hebben dan geen eerste spits. PSV is dus beter af met Luuk de Jong dan Feyenoord zonder Gimenez en Ayase Ueda als zijn vervanger. Zolang De Jong fit blijft, is er voor PSV niets aan de hand", stelt de oud-speler van de Eindhovenaren in zijn Telegraaf-column. Mocht De Jong - die de afgelopen anderhalf jaar maar twee wedstrijden vanwege een blessure moest overslaan - onverhoopt tóch wat overkomen, dan zou Peter Bosz het volgens Kieft met middenvelder Ismail Saibari kunnen proberen: "Die bezit veel kwaliteiten van een spits."

'PSV-middenvelder betere spits dan Ayase Ueda'

"Saibari zal het beter doen dan Ueda", stelt Kieft vervolgens. De Japanse aanvaller, anderhalf jaar geleden voor zo'n negen miljoen euro overgenomen van Cercle Brugge, heeft volgens Kieft 'keer op keer laten zien niet goed genoeg te zijn'. "Je kan je niet voorstellen dat iedereen zich vergist in Ueda en hij nu plotseling op schot raakt. Hij voetbalt niet lekker mee, is onzeker aan de bal en als aanspeelpunt allesbehalve balvast. Het vertrouwen ontbreekt volledig bij Ueda", besluit Kieft het onderwerp.

