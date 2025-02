Feyenoord meldt één dag na verstrijken deadline nog een inkomende transfer

Feyenoord heeft de komst van de achttienjarige Stéphano Carrillo bevestigd. De Rotterdammers nemen de spits over van Santos Laguna uit zijn vaderland Mexico. Carrillo tekent in De Kuip een contract tot medio 2029.

Het Mexicaanse FOX Deportes wist in de nacht van dinsdag op woensdag te melden dat Feyenoord naar verluidt 3,4 miljoen euro betaalt voor 85 procent van de transferrechten van Carrillo. De jonge rechtspoot geldt in eigen land als een groot talent en doorliep alle jeugdelftallen van Mexico. Zo scoorde Carrillo in 33 wedstrijden voor Mexico onder 17 liefst 26 treffers. Momenteel is Carrillo de spits van het Mexico onder 20, waarin hij driemaal trefzeker was in acht wedstrijden.

De transfer van Carrillo is door Feyenoord volledig afgewikkeld in het buitenland. ESPN-verslaggever Sinclair Bischop liet dinsdagavond laat al weten dat de transfer van zowel Carrillo als die van Oussama Targhalline volledig rond waren, maar dat deze alleen nog officieel door Feyenoord bekend moesten worden gemaakt.

Carrillo is nog niet direct inzetbaar voor Feyenoord, zo melden de Rotterdammers. Het is de bedoeling dat de achttienjarige spits spoedig naar Rotterdam afreist. "Carrillo verblijft nog in Mexico in afwachting van zijn verblijfs- en werkvergunning, waardoor hij nog niet direct speelgerechtigd is voor Feyenoord. Zodra de papieren binnen zijn, sluit hij zo spoedig mogelijk aan bij de selectie van het eerst elftal."

Carrillo vastberaden om te slagen bij Feyenoord

Carrillo is in zijn nopje met zijn transfer naar Feyenoord. "Er wacht een prachtig avontuur op mij aan de andere kant van de oceaan en ik kan dan ook niet wachten om in Rotterdam mijn carrière te vervolgen. Feyenoord staat er goed op in Mexico. Ik heb ook al gehoord hoe trouw en gepassioneerd de supporters zijn. Er zijn veel spelers mij voorgegaan die op jonge leeftijd de overstap naar deze club hebben gemaakt en er succesvol zijn geweest. Ik ga er alles aan doen om ook te slagen bij Feyenoord."

Carrillo niet de directe vervanger van Giménez

De pas achttienjarige Carrillo zal bij Feyenoord niet de directe opvolger worden van de naar AC Milan vertrokken Santiago Giménez. Deze transfer moet gezien worden als een met het oog op de toekomst. De 1.84 meter lange rechtspoot zal derde spits worden achter Ayase Ueda en Julian Carranza, wie samen moeten uitvechten wie de eerste spits wordt bij Feyenoord.

A new chapter begins… 🇲🇽



Stéphano Carrillo, welcome to Feyenoord! pic.twitter.com/NjdWetAsgy — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 5, 2025

