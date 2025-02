Earnest Stewart gaat 'actief op zoek' naar transfervrije spits voor PSV

PSV hoopt nog een transfervrije spits aan te kunnen trekken, bevestigt technisch directeur Earnest Stewart. Door de blessure van heeft trainer Peter Bosz met Luuk de Jong nog maar één volwaardige spits voor het eerste elftal tot zijn beschikking.

Pepi raakte in het Champions League-treffen met Liverpool geblesseerd aan zijn knie. In eerste instantie was de verwachting dat de Amerikaanse spits er enkele maanden uit zou liggen, maar nu is duidelijk geworden dat het dus om een zwaardere knieblessure gaat. Pepi, dit seizoen goed voor elf treffers in 681 Eredivisie-minuten, heeft na zijn operatie langer nodig om te herstellen en ligt er voor de rest van het seizoen uit.

In de winterse transferwindow probeerde Stewart nog wel om een spits naar Eindhoven te halen, maar slaagde daar niet in. Loum Tchaouna (Lazio) en Noah Ohio (FC Utrecht) werden gepolst, maar beide opties konden al snel doorgestreept worden. Daardoor blijft De Jong de enige spits in de selectie van de Eindhovenaren.

"Door de blessure van Pepi ontstond er iets waar je op moet reageren. Dat wil je heel graag, maar dat is tot op heden niet gelukt", reageert Stewart bij ESPN. De technisch directeur bekijkt de mogelijkheden om alsnog een extra spits te contracteren. "Een must zou ik het niet willen noemen. Dat gaat wat ver. Als dat zo is, moet het wel passen. Maar je gaat er wel actief naar op zoek, dat is mijn baan om dat te doen."

Uneken nog nog niet klaar voor PSV 1

Vanwege de blessure van Pepi heeft Bosz Jesper Uneken bij het eerste elftal gehaald. Stewart denkt echter dat het grote werk voor de twintigjarige spits nog te vroeg komt. "Hij heeft een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt bij Jong PSV. Maar een podium als de UEFA Champions League of langere tijd in PSV 1 spelen, is totaal wat anders."

