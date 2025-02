Bosz anticipeert op blessure Pepi en haalt jongeling naar eerste elftal PSV

Peter Bosz haalt jongeling bij de eerste selectie van PSV. Dat bevestigt de oefenmeester van de Eindhovenaren op de persconferentie voorafgaand aan het duel met PSV. Daarmee lijkt de twintigjarige aanvaller de vervanger van de geblesseerde .

De Amerikaan Pepi raakte in het Champions League-duel met Liverpool geblesseerd aan zijn knie. Aanvankelijk werd gedacht dat hij aan het einde van het seizoen nog wel enkele wedstrijden in actie zou kunnen komen, maar na zijn operatie blijkt dat de 22-jarige Pepi er tot het einde van het seizoen uitligt.

Met de blessure van Pepi heeft trainer Peter Bosz met Luuk de Jong slechts een spits voorhanden. Stewart probeerde in de winterse transferwindow nog wel om een spits naar Eindhoven te halen, maar slaagde daar niet in. Loum Tchaouna (Lazio) en Noah Ohio (FC Utrecht) werden gepolst, maar beide opties konden al snel doorgestreept worden.

Bosz haalt Uneken bij de selectie

Bosz bevestigt dat hij er graag een spits bij had gekregen. "Maar ik ben nauw betrokken geweest dus ik weet waarom het niet is gelukt", aldus de oefenmeester, die heeft besloten om Jesper Uneken bij de eerste selectie te halen. "Hij gaat meetrainen bij ons, hij doet het uitstekend in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong PSV." Uneken speelde dit seizoen 22 wedstrijden voor de beloftenploeg van de Eindhovenaren en was daarin goed voor acht treffers.

PSV gaat zuinig zijn op De Jong

Hoewel Uneken dus overgeheveld wordt naar het eerste elftal, wil Bosz wel zuinig zijn op de 34-jarige De Jong. "We gaan op een bepaalde manier met de fitheid van Luuk om en dat blijven we doen. Eén ding is bijvoorbeeld dat hij de dag na een wedstrijd binnen blijft en zich laat verzorgen", wordt hij geciteerd door Marco Timmer van Voetbal International.

