Van Polen tipt grote naam bij PSV als nieuwe spits: 'Tegen Goes, zou ik leuk vinden'

Door de blessure van is PSV naarstig opzoek naar een extra spits achter . komt daarbij met een wel heel bijzondere naam op de proppen, namelijk die van Diego Costa. De ESPN-analist zou het wel leuk vinden om de inmiddels 36-jarige Spaans-Braziliaanse spits in de Eredivisie te zien.

PSV leek het met zowel De Jong als Pepi uitstekend voor elkaar te hebben qua spitsen, alleen in het Champions League-duel met Liverpool sloeg het noodlot toe voor de Amerikaan. Pepi liep een knieblessure op en is daarmee naar verwachting meerdere maanden uit de running. Technisch directeur Earnest Stewart kwam in de zoektocht naar een vervanger uit bij Loum Tchaouna (Lazio) en Noah Ohio (FC Utrecht), maar beide opties konden al snel doorgestreept worden.

Tijdens de persconferentie na afloop van het bekerduel van PSV met Feyenoord (2-0 winst) sloot Peter Bosz niet uit dat de Eindhovenaren nog en transfervrije spits aan zouden trekken. "Ik heb nog niet de tijd gehad om daar met de club over te praten", liet de oefenmeester weten.

Diego Costa transfervrije optie voor PSV

© Imago

De analisten van Voetbalpraat werd gevraagd om te kijken naar transfervrije opties voor PSV en daarbij kwamen opvallende namen naar boven. "Ik kwam op Diego Costa. 36 jaar, en in veertien wedstrijden bij Grêmio één doelpunt en twee assists. Die is transfervrij", aldus Van Polen over de 24-voudig Spaans international.

Onmogelijke missie voor PSV

