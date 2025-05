Feyenoord-speler glashelder: 'Mijn intentie is om hier te blijven'

Voor was het afgelopen seizoen er eentje om snel te vergeten. De aanvallende middenvelder kwakkelde flink met zijn fitheid door blessures en het herstel daarvan. Stengs zal aankomende zomer dan ook geen 'vakantie' vieren, maar werken aan zijn fitheid. De Oranje-international heeft namelijk de intentie om te blijven in Rotterdam.

Stengs miste vanwege een tweetal blessures het overgrote deel van de tweede seizoenshelft. Pas in de slotweek kon de middenvelder zijn rentree maken met een invalbeurt tegen PSV. Daarna volgden nog een basisplaats tegen RKC Waalwijk en een invalbeurt tegen sc Heerenveen. "Ik ben blij om weer fit te zijn. Het is nu aan mij om te zorgen dat dit ook zo blijft", aldus Stengs in gesprek met Rijnmond.

"De vakantie zal ook iets minder vakantie zijn. Ik moet aan de bak om fit te worden, dus ik zal met een trainer en fysio gaan werken", vervolgt Stengs, die voornemens is om ook na de zomer te blijven bij Feyenoord. "Ik ben blij waar ik nu ben. Mijn intentie is om hier te blijven. Zolang er niks te melden is, ben ik Feyenoord speler.”

Stengs blikt terug op afgeketste transfer

Deze zomer was Stengs vlakbij een transfer naar het Amerikaanse Charlotte FC, maar die deal ketste op het laatste moment af. Na de medische keuring voelde hij het vertrouwen niet meer, iets wat te maken had met een eerdere operatie aan de knie. "Daar vonden de doktoren iets van. De testresultaten werden naar Amerika gestuurd en daarna wilde de club weer in gesprek met Feyenoord. Dat voelde niet goed."

Uitdagend jaar voor Stengs

Het afgelopen seizoen werd voor Stengs opnieuw gekenmerkt door het nodige blessureleed, zo moest hij een operatie ondergaan aan zijn andere knie. Eenmaal terug, raakte hij tegen AC Milan wederom geblesseerd. Ditmaal aan zijn enkel. “Natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat ik niet zo positief er in stond. Als je net terug bent en je raakt dan weer geblesseerd, dan is dat moeilijk", erkent Stengs, die zich er nu op richt om volledig fit te zijn bij de start van het nieuwe seizoen.

