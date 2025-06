‘Ajax wil deal voor Moro deze week sluiten; hoogte volgend bod bekend’

Ajax wil deze week een deal sluiten met Real Valladolid voor de komst van , zo weet transferjournalist Orazio Accomando. De Amsterdammers willen daarmee de concurrentie voor zijn. Ajax hoopt met een bod van dertien miljoen euro tot een akkoord te komen.

Nadat Ajax er afgelopen winter niet in slaagde om Moro over te nemen van Real Valladolid, wagen de Amsterdammers deze zomer een nieuwe poging. Vorige week kwam naar buiten dat de nummer twee van afgelopen seizoen persoonlijk rond is met Moro, maar dat zijn club een ‘complicerende factor’ kan zijn. Daarnaast heeft Ajax inmiddels ook concurrentie van Wolverhampton Wanderers.

Inmiddels is duidelijk dat Real Valladolid een bedrag van tien tot vijftien miljoen euro wil ontvangen voor de buitenspeler. Ajax wil de concurrentie nu voorblijven en is van plan hier gehoor aan te geven. Volgens Accomando gaan de Amsterdammers zich namelijk melden met een bedrag van dertien miljoen euro en bestaat de hoop dat ze hiermee aan de eisen van Valladolid voldoen.

Alex Kroes zal het bod dinsdag nog indienen bij de Spaanse degradant. De hoop is daarmee dat de transfer van Moro, de afgelopen weken een van de uitblinkers bij Jong Spanje op het EK Onder 21, deze week nog kan worden afgerond.

